Airbags défectueux: Citroën a mis à jour 19.000 voitures en France

"On espère avoir fait la plus grande partie à la fin du mois de septembre", a indiqué Thierry Koskas à la presse, lors de la présentation d'un tout autre modèle de la marque. En France, sur les 246.000 clients à qui Citroën a envoyé une lettre de rappel, 140.000 se sont signalés, selon M. Koskas, et 19.000 ont vu leurs airbags changés, soit 7,7% des véhicules rappelés dans le pays.

Des centaines de milliers d'automobilistes concernés

Au total, 530.000 propriétaires de Citroën C3 - le modèle le plus vendu de la marque, devant la 2CV - et DS3 vendus entre 2009 et 2019 et disposant d'un airbag "spécifique" de la marque Takata ont été contactés et invités à ne plus conduire leur véhicule tant que les airbags ne seraient pas changés. En Europe, 35.000 véhicules ont été équipés de nouveaux airbags depuis ce rappel lancé en mai, ce qui représente à peine 6,6% de toutes les C3 et DS3 concernées.

Les airbags de la marque Takata sont responsables de plusieurs accidents graves en raison de la détérioration d'un gaz les rendant potentiellement dangereux, notamment dans les régions à climat chaud et humide. En cas d'accident, lorsque le coussin gonflable se déclenche, de petites pièces peuvent être projetées et occasionner de graves blessures.

Des clients laissés sur le carreau

De nombreux clients se sont plaints de ne pas avoir été contactés ou de ne pas avoir eu de voiture de remplacement. Pour le moment, c'est surtout l'approvisionnement en airbags neufs qui freine le processus, selon la marque. "On a amélioré le processus" de mise en contact, a souligné M. Koskas. Soixante-dix mille modèles C4, DS4 et DS5 font également l'objet d'un rappel, mais sans demande d'arrêter de conduire, parce qu'il n'y a pas de "suspicion" d'accidents graves sur ces modèles.

Au total, 72.000 modèles Citroën et DS ont fait l'objet de changements d'airbags depuis la première campagne de rappel en 2020. Des millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont été rappelées depuis 2014 pour un changement d'airbags Takata. Volkswagen comme Nissan ont récemment lancé de nouvelles campagnes de rappel.

La marque du groupe Stellantis a lancé mercredi un élément essentiel du renouvelle de sa gamme, le petit SUV familial C3 Aircross. Avec ses tarifs économiques et ses sept places, il doit affronter les Dacia Duster et Jogger.