Real Madrid : deux victoires qui viennent "alléger un peu la pression sur les épaules de Zidane"

Dimanche dernier, les joueurs du Real Madrid et Zinédine Zidane sortaient sous les sifflets du stade Santiago Bernabéu après un piètre match nul 0-0 face au Betis Séville. Depuis, le Real a enchaîné deux victoires. Et pas des moindres : 6-0 à domicile face à Galatasaray en Ligue des champions et 4-0 samedi après-midi sur la pelouse d'Eibar en championnat. Selon notre consultant espagnol Juan Jose Durado, ces deux victoires "vont alléger un peu la pression sur les épaules de Zidane."

La gestion du cas Bale pose question

Au delà du jeu prôné par Zinédine Zidane, c'est surtout le "management" du technicien français qui est remis en cause, rappelle notre consultant dans Europe 1 sport. Le cas de Gareth Bale suscite notamment toujours autant interrogation, comme l'évoque Juan Jose Durado : "Il était blessé et aurait du jouer cette semaine. Le fait est qu'il n'était pas sur le terrain mais va partir avec le pays de Galles pour jouer les deux matchs de qualification pour l'Euro 2020". Notre consultant évoque aussi le cas de James Rodriguez, "semblable" à celui de Gareth Bale. Selon Juan Jose Durado, les deux joueurs pourraient quitter le Real Madrid au mercato hivernal, en janvier.

Critiqué, Zidane n'était pas non plus responsable de toutes les mésaventures du club madrilène. L’entraîneur français fait face à la méforme du jeune brésilien Junior Vinicius, mis en tribune à trois reprises depuis un mois. Joueur cadre lors du premier mandat de Zidane à la tête du Real Madrid, Isco peine lui aussi à se montrer. "Vous vous rappelez de Isco ? Vous l'avez vu jouer cette saison ? Il ne joue pratiquement plus ! Zinédine Zidane ne compte plus vraiment sur lui", souligne notre consultant.

Le Real pointe à la deuxième place

Malgré des résultats contrastés et une gestion de l'effectif souvent remise en cause, le Real de Zidane pointe à la deuxième place place du classement en Liga à égalité avec le Barça. Car le Real a tout de même des atouts, dont un particulièrement de taille : Karim Benzema, actuellement dans une forme étincelante. L’entraîneur madrilène a d'ailleurs déclaré cette semaine en conférence de presse que Benzema était "l'un des meilleurs buteurs au monde" avant d'ajouter qu'il "avait sa place en équipe de France".

Un Karim Benzema à qui il faut désormais ajouter un nouvel allié : Rodrygo. Le jeune ailier brésilien (18 ans), auteur d'un triplé en Ligue des champions, s'annonce plein de promesses. Zidane et le Real l'espèrent, en tout cas, pour pouvoir maintenir la dynamique de ces deux derniers matchs.