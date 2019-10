Malgré sa victoire en Ligue des champions, Zidane est encore loin d'être sauvé au Real

ANALYSE

Victorieux (1-0) cette semaine en Ligue des Champions sur la pelouse de Galatasaray, le Real Madrid s'est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finales. Une victoire qui donne "un peu de répit à Zinedine Zidane", toujours en sursis, selon notre correspondant Henry de Laguérie, interrogé dans Europe 1 sport.

"S'il n'y avait pas eu de victoire en Turquie, ça devenait très compliqué pour le Real Madrid en Ligue des Champions et bien sur pour Zidane", poursuit notre correspondant, selon qui, toutefois, l'entraîneur français est loin d'être sauvé. "La défaite samedi soir dernier à Majorque a vraiment fait beaucoup de mal à Zidane. Il y a eu cette semaine, dans la presse sportive, des informations évoquant un possible départ. Il y a cette menace de José Mourinho qui revient souvent. On a quand même l'impression que c'est un moyen de motiver les joueurs car on sait que Mourinho n'est pas forcement apprécié par les joueurs du Real."

S'il se sait menacé, Zidane montre quand même son agacement face à "un manque de confiance de ses dirigeants." Le Classico face au Barça ce week-end étant reporté, "cela offre un peu de répit à Zidane", estime encore Henry de Laguérie.

Entendu sur europe1 : On sent quand même qu'il y a quelque chose de cassé

Invité lui aussi de Lionel Rosso dans Europe 1 sport, le journaliste de France Football Nabil Djellit ne se dit pas forcement surpris par la position actuelle de Zidane : "Les mauvais résultats ne datent pas de ce début de saison. Depuis son retour, les résultats ne sont pas à la hauteur. Certes, on disait que c'est une période d'audit mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de cassé avec cette effectif. Je pense que le problème va au delà de Zidane, c'est la structure de l'effectif qui ne va pas. Vous pouvez changez d’entraîneur, il sera confronté aux même problèmes."

Un avis partagé par le journaliste de Football 365 Patrick Juillard pour qui selon lui, "il y a un problème d'envie et de motivation. Ces joueurs ont beaucoup gagné ensemble. Pour des joueurs cadres comme Modric, Kroos et Marcelo qui ont passé la trentaine, leurs carrières est derrière eux. Ils n'ont plus la 'dalle' et la motivation nécessaire pour se retrousser les manches à chaque matchs."