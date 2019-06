Yannick Noah : "Le tennis français a un passage très difficile en ce moment"

INTERVIEW

"C'est un sujet assez long", sourit Yannick Noah. Invité de Matthieu Belliard, mercredi soir sur Europe 1, le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros a évidement été interrogé sur les piètres performances des Tricolores sur le circuit. Il a évoqué un contexte particulièrement compliqué, face à des meilleurs joueurs mondiaux d'un niveau exceptionnel.

"Ce sont de jeunes gars auxquels je suis très attaché, c'est difficile", commence Yannick Noah. "Le circuit professionnel est très difficile, ils se retrouvent avec une génération de joueurs où, pour gagner un Grand Chelem, il faut battre Djokovic, ou Nadal, ou Federer... Quand tu te retrouves, dans ta génération, avec trois des meilleurs de tous les temps, c'est pas facile."

"C'est dur pour eux", poursuit l'ancien champion. "On essaie de les aider, mais c'est vrai que là, le tennis français a un passage très difficile en ce moment..."

Un concert pour lutter contre les maladies psychiatriques

Yannick Noah se produira mercredi soir à l'Olympia en faveur du Psychodon, afin de récolter des fonds contre les pathologies psychiatriques. "Il y a des millions de gens en France qui sont concernés", assure-t-il, confiant qu'une personne de son entourage est touchée par l'une de ces pathologies. "C'est un sujet qui me touche. (...) On a du mal à trouver de l'aide, on a du mal à trouver des interlocuteurs."