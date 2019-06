Roland-Garros : Nadal surclasse Federer et se qualifie pour la finale

Rafael Nadal a éteint Roger Federer en trois sets 6-3, 6-4, 6-2 dans des conditions extrêmement venteuses en demi-finales de Roland-Garros vendredi et visera un douzième sacre historique en finale dimanche.

Nouvelle revers pour Federer

Federer Nadal y affrontera le n°1 mondial Novak Djokovic ou l'Autrichien Dominic Thiem (n°4), opposés dans la seconde demi-finale. L'Espagnol est désormais invaincu en six rencontres avec Federer à Roland-Garros. Pour son retour sur la terre battue parisienne pour la première fois depuis 2015, le Suisse a largement rempli son contrat mais termine sur une nouvelle désillusion face à Nadal.

Après avoir perdu le premier set, Federer a tenu le choc jusqu'à 4 jeux partout dans le deuxième. Mais une série de neuf points perdus alors qu'il menait 40-0 sur son service lui a coûté la perte de ce deuxième set, puis celle du match. Il n'a plus inscrit que deux jeux ensuite.

Nadal (33 ans) mène désormais 24 à 15 dans ses confrontations avec Federer. Il met fin à une série de cinq défaites d'affilée (sans compter son forfait avant leur demi-finale à Indian Wells) face à son rival suisse et obtient sa première victoire face à lui depuis plus de cinq ans (Open d'Australie 2014). Sur terre battue, il accentue encore son avantage (14-2).

"Très spécial" pour Nadal

"Félicitations à Roger, c'est incroyable de jouer à ce niveau à 37 ans", a salué Nadal. "C'était un match très difficile, avec un vent incroyable, je suis très content d'être de nouveau en finale de Roland-Garros qui est le tournoi le plus important de ma carrière, c'est très spécial", a-t-il ajouté.

Les quelques deux heures et demie de match ont en effet été ponctuées de nombreuses et violentes rafales de vent, qui soulevaient des nuages de terre battue et en déposaient jusque dans les hauteurs des tribunes du court Philippe-Chatrier.

Roland-Garros est le premier tournoi du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2013 à avoir réuni les quatre premières têtes de série dans le dernier carré.