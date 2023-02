XV de France : six joueurs rappelés par le staff pour préparer le match face à l'Irlande

Après le premier match remporté par le XV de France face à l'Italie dans le Tournoi des VI Nations 2023, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a décidé de rappeler six joueurs pour préparer le match face à l'Irlande samedi prochain. L'ailier de Toulouse Matthis Lebel (23 ans, 5 sélections) et son coéquipier François Cros, troisième ligne (28 ans, 16 sélections), font partie des six joueurs convoqués par l'encadrement du XV de France pour préparer le deuxième match du Tournoi des six nations face à l'Irlande, a annoncé la Fédération dimanche.

Le pilier du Stade français Clément Castets (26 ans, 0 sélection), le troisième ligne de Montpellier Alexandre Bécognée (26 ans, 1 sélection), le centre de Toulouse Pierre-Louis Barassi (24 ans, 3 sélections) et l'arrière de l'UBB Romain Buros (25 ans, 0 sélection) complètent la liste.

Première victoire poussive

La France a péniblement gagné dimanche à Rome son premier match du Tournoi, dont elle est tenante du titre, face à l'Italie (29-24). Avec ce succès étriqué, mais assorti du bonus offensif, le XV de France signe tout de même sa 14e victoire d'affilée, étirant une série inédite dans l'histoire du rugby français.

Les Bleus ont choisi de rester à Rome pour préparer leur match contre l'Irlande samedi prochain à Dublin. La première nation mondiale a de son côté impressionné samedi à Cardiff face au pays de Galles (34-10). La composition du XV de France, qui affrontera les coéquipiers de Johnny Sexton à l'Aviva Stadium sera annoncée jeudi à Rome.