Pour affronter le Pays de Galle, le XV de France devrait connaître un grand chambardement

Au centre national du rugby à Marcoussis, où le XV de France a passé la semaine, il a d’abord fallu digérer l’inquiétant match nul contre l’Italie. "Vous dire qu’il y avait de grands éclats de rires en début de semaine, ce serait mentir. Mais aujourd’hui, les joueurs reprennent du plaisir. En revanche, on doit se dire les choses, et je pense qu’elles ont été dites en début de semaine", explique William Servat, entraîneur en charge des avants.

Trois nouveaux Bleus attendus à Cardiff

Le match face à l’Italie a donc été débriefé avec franchise et l’une des conséquences, c’est que le sélectionneur Fabien Galthié va annoncer ce vendredi des changements dans l’effectif qui ira au Pays de Galles. Trois joueurs devraient fêter leur première sélection : le puissant deuxième-ligne d’origine australienne Emmanuel Meafou, l’arrière parisien Léo Barré et le centre Nicolas Depoortère, qui joue à Bordeaux.

"Comment je me présenterai ? Quelqu’un de simple, qui ne se prend pas le chou. Ça fait huit ans maintenant que je suis à Bordeaux, un an et demi que je joue en pro et je viens d’intégrer le XV de France", résume le joueur de l’UBB.

Parmi les autres changements pressentis : Matthieu Jalibert étant blessé, c’est Thomas Ramos qui devrait assurer le poste de demi d’ouverture, associé au jeune demi de mêlée Nolann Le Garrec, préféré à Maxime Lucu. Ramos/Le Garrec : une charnière centrale inédite, mais aussi un pari pour relancer un XV de France en grande difficulté depuis l’échec de la Coupe du Monde.