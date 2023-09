XV de France : les Bleus sont arrivés à Aix-en-Provence pour préparer leurs deux prochains matchs

Le XV de France a posé ses valises dans son deuxième camp de base. Après celui de Rueil-Malmaison, en région parisienne, les Bleus ont inauguré celui d'Aix-en-Provence dimanche soir. C'est là qu'ils vont y préparer le match de jeudi contre la Namibie, qui se jouera au Stade Vélodrome, mais aussi celui contre l'Italie, dernier match de la France dans cette phase de poule de la Coupe du monde. Un séjour de deux semaines dans le sud du pays, ce qui n'est pas pour déplaire aux joueurs et au staff.

"Ça permet d'aller au contact de nos supporters"

"On va aller dans un endroit où il est agréable de travailler au mois de septembre. On peut s'imaginer qu'il fera beau" explique un des adjoints de Fabien Galthié. Aix-en-Provence est un lieu de choix pour les joueurs de l'équipe de France puisqu'ils sont proches des deux villes dans lesquelles ils joueront leurs prochains matchs : Marseille et Lyon. Un moyen aussi pour eux de continuer de rencontrer leurs supporters, comme ils ont pu le faire à Lille par exemple avant la rencontre contre l'Uruguay.

"Fabien le dit souvent, il faut profiter de tout ce qu'on vit. Quand on sera sur le terrain, on s'entraînera dure et quand on sera dehors, on profitera du sud, d'Aix-en-Provence, de Marseille" selon Gaël Fickou. Le programme officiel ne prévoit qu'une séance d'entraînement ouverte au public d'Aix-en-Provence, un public qui devra patienter jusqu'au 29 septembre.