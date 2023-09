Le jour où certains joueurs du XV de France ont parié sur leur propre défaite...

La Coupe du Monde de Rugby 1999 a déjoué tous les pronostics et a montré que dans le sport, rien n’est jamais écrit à l’avance. Première surprise à l’époque : les Pumas argentins battent les Irlandais en match de poule et se qualifient pour les quarts de finale, face à la France. C’est un retournement de situation inattendu pour les Bleus qui appréhendaient l’affrontement avec l’équipe irlandaise à Dublin, confie Marc Lièvremont dans le podcast "Les Géants du rugby".

Les Français s’offrent alors une victoire contre l’Argentine qui leur permet de continuer dans la compétition. L’équipe de France, loin d’être favorite, se retrouve donc en demi-finale contre les gigantesques All Blacks. Et encore une fois, elle va faire taire toutes les prédictions. Pourtant, rien n’était gagné d’avance. C’est un climat de scepticisme total qui règne à l’aube de ce match. "On se dit qu’on n’a quasiment aucune chance, mais on va jouer le coup à fond".

Les paris sur la défaite française

"La cote de la France était pathétique", se rappelle Lièvremont, et sa victoire n’est même pas une option pour les bookmakers anglais. Ils proposent plutôt de parier sur l’ampleur de la défaite des Bleus... Combien d’essais d’écart ? 1, 2, 5 ? Il faut dire que le dernier match test que ces deux équipes ont disputé, quatre mois auparavant sur le sol néo-zélandais, s’est soldé par une défaite des Bleus, 54 à 7. "Nous, on était quelque part d’accord avec le pronostiqueurs", raconte Marc Lièvremont.

Par autodérision, ou par fatalisme, certains joueurs français vont eux-mêmes parier sur leur défaite… A l’époque c’est autorisé par la Fédération ! Et pourtant, le XV de France va bousculer toutes les statistiques au cours de cette demi-finale. "Face à une cause perdue, des individus peuvent parfois donner le meilleur d’eux-mêmes, pour une autre ambition que la victoire, peut-être pour éviter l’humiliation", confie Marc Lièvremont.

Un match "surréaliste"

Encore menés à la mi-temps, les Bleus tiennent tête aux all Blacks. Lièvremont affirme : "J’ai le sentiment qu’on est en place, qu’on rivalise". "Même le public sent qu’il se passe quelque chose", se souvient-il", dans les regards des avants néo-zélandais, "j’entrevois du doute ". "Regardez leurs yeux !", conseille Lièvremont à ses coéquipiers avant de rentrer sur le terrain pour la deuxième mi-temps.

"La fin de match est complétement surréaliste", les Bleus dominent les Blacks et enchaînent les essais phénoménaux face à une équipe néo-zélandaise plombées. Le public s’embrase, mais malgré cet exploit, jusqu’au coup de sifflet final, les Bleus "ne pensent pas encore à la victoire". Revivez cette demi-finale qui a marqué l’histoire, aux côtés de Marc Lièvremont, dans "Les Géants du Rugby", un podcast original produit par Europe 1 Studio.