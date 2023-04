XV de France féminin : face à l'Angleterre, les Bleues vont «tout donner pour aller chercher ce Grand Chelem»

C'est jour de finale pour le XV de France. Les joueuses françaises affrontent l'Angleterre ce samedi après-midi à Twickenham. Le coup d'envoi sera donné à 14 heures. Les Bleues peuvent rêver de leur premier Grand Chelem depuis cinq ans.

Moins de six mois après une cruelle défaite en demi-finale de la Coupe du monde, les Françaises se sont reconstruites. Exit le sélectionneur Thomas Darracq, place au duo Ortiz-Mignot. Quatre matches et quatre victoires plus tard, les Bleues ne sont qu'à une marche du Grand Chelem.

"On a vraiment hâte d'y être"

"L'équipe va tout donner jusqu'au bout, jusqu'à la 80e, pour aller chercher ce trophée, ce Grand Chelem", assure la nouvelle capitaine Audrey Forlani. "On a vraiment hâte d'y être maintenant."

Et le défi s'annonce de taille face aux Anglaises, vainqueures des quatre derniers tournoi des Six Nations. Elles restent surtout sur onze victoires face aux Bleues. Des Anglaises qui, en plus, seront portées par le public de Twickenham, avec plus de 50.000 personnes, du jamais vu pour un match de rugby féminin.

Un engouement pour le rugby féminin qui se confirme

"C'est un événement très particulier parce que jouer devant plus de 50.000 personnes, personne ne l'a jamais vécu et il va y avoir beaucoup d'engouement dans ce stade. Ça va être une belle fête pour le rugby féminin et pour l'avenir", se réjouit Audrey Forlani.

Le XV de France, qui rêve forcément de rééditer l'exploit des garçons, vainqueurs 53 à 10 des Anglais ici même à Twickenham il y a un peu plus d'un mois.