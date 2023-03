Tournoi des VI Nations féminin : vers un record mondial d'affluence ?

Les Françaises entrent en lice dans le Tournoi des VI Nations. Les Bleues affrontent ce dimanche les Italiennes à Parme. Après une Coupe du monde disputée aux antipodes, conclue par une médaille de bronze mais surtout marquée par une frustrante demi-finale perdue et par les tensions avec l'ancien sélectionneur, les Bleues entament un nouveau cycle et le Tournoi des VI Nations va leur permettre de retrouver leur public.

"On va avoir de plus en plus d'engouement pour notre rugby"

"Dans ce tournoi, on va basculer. On va avoir de plus en plus d'engouement pour notre rugby. On ne s'en rend pas encore compte, on est en train de s'en rendre compte et c'est chouette. On est aussi bien portées par le XV de France masculin qui fonctionne bien. Si le rugby français va bien aujourd'hui, c'est chouette. Et si les gens aiment nous suivre et nous regarder, c'est super et on va essayer de continuer à leur donner envie", commente la talonneuse Agathe Sochat. La dernière fois que les Bleues ont gagné la compétition, c’était en 2018.

Un record d'affluence prévu

Si les deux premiers matches du Tournoi des VI Nations auront lieu à l'extérieur, en Italie ce dimanche et en Irlande samedi prochain, les matches à domicile en avril devraient se tenir à guichets fermés à Vannes face à l'Écosse, et à Grenoble contre le Pays de Galles. En attendant, il y aura sans doute un record mondial d'affluence pour le rugby féminin puisqu'en clôture du tournoi, les Bleues joueront dans l'antre anglaise de Twickenham où, à un mois de l'évènement, 40.000 billets se sont déjà écoulés.

Pour mémoire, le record mondial d'affluence pour un match de rugby féminin date de la dernière Coupe du monde. La finale Nouvelle-Zélande/Angleterre avait en novembre dernier réuni 42.579 spectateurs à l'Eden Park.