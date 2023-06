VTT : Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévotpassent à côté des Championnats d'Europe

Après trois années à dominer les Championnats d'Europe, les vététistes françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte se sont nettement inclinées dimanche face à la prodige néerlandaise Puck Pieterse, sur les pentes de Krynica-Zdrój (Pologne). "Je suis un peu déçue, mais ce n'est pas la fin du monde", a toutefois réagi après la course "PFP", quadruple championne du monde et 19e à l'arrivée. "L'objectif de l'année reste les Mondiaux (à Glasgow en août)", a-t-elle rappelé.

"J'ai été vite décrochée"

La Rémoise, titrée en 2020 et 2021, est longtemps restée à quelques secondes de la 3e place. Mais une crevaison à l'entame du 14e kilomètre a anéanti ses chances de médaille. "J'ai dû faire la moitié d'un tour avec une roue crevée, ce n'était pas le plus plaisant mais j'ai essayé de terminer comme je pouvais", a-t-elle dit. Loana Lecomte, tenante du titre et classée 5e au final, a été mise en difficulté d'entrée, sur un parcours technique alternant passages forestiers boueux, bosses et montées spectaculaires dans la montagne polonaise.

"J'ai été vite décrochée… Je sentais que je n'étais pas au top du top. Il y avait des gros enchaînements, mais j'ai tout donné", a déclaré la Savoyarde. Côté masculin, le jeune Mathis Azzaro a terminé 34e. Pour le camp français, arrivé avec l'ambition de bien faire sur ces Championnats d'Europe qui se déroulent dans le cadre des Jeux européens, il s'agit d'une contre-performance à oublier à un an des JO à domicile.

>> LIRE ÉGALEMENT - Le coureur breton Valentin Madouas champion de France de cyclisme sur route

L'escalade en fête

Malgré un calendrier très chargé en juin avec notamment deux étapes de Coupe du monde, les deux coureuses françaises, favorites, avaient à coeur de réussir un aussi bon résultat qu'à Munich l'année dernière (Lecomte 1ere, Ferrand-Prévot 2e). Mais la Néerlandaise Puck Pieterse, 21 ans, actuelle leader du classement de la Coupe du monde, a largement dominé la course, organisée dans le cadre des Jeux européens, qui se tiennent jusqu'au 2 juillet en Pologne.

Si le VTT français est passé à côté de sa journée, les grimpeurs tricolores ont pu célébrer leur moisson en escalade, qui a apporté trois des quatre médailles d'or de la délégation française. Thomas Lemagner, 17 ans, s'est imposé dimanche dans l'épreuve de bloc. Vendredi, Marceau Garnier avait enlevé une première médaille d'argent en vitesse et samedi, la jeune Camille Pouget a remporté l'épreuve de difficulté, avant que Zélia Avezou ne s'empare de l'argent sur la même épreuve.

Et au bout de la nuit polonaise, c'est le Savoyard Diego Fourbet, chez les hommes, qui a écrasé la concurrence, toujours en difficulté. Dans les autres sports, les frères Alexis et Felix Lebrun, espoirs français du tennis de table, se sont qualifiés sans trembler pour les quarts de finale du tableau individuel lundi à Cracovie. Lors du championnat d'Europe d'athlétisme par équipes, la France venue en Pologne sans la plupart de ses stars, a terminé en 7e position, loin derrière l'Italie (1ere), la Pologne (2e) et l'Allemagne (3e).