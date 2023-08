«Vraiment incroyable» : les breakdancers japonais émerveillent lors d'un entrainement pour les JO de Paris

Si le breakdance est un style de danse acrobatique né aux États-Unis, ce sont aujourd'hui les Japonais qui excellent dans cette discipline. La délégation nippone était en résidence d'entraînement dans le Val-de-Marne, en vue de son entrée en compétition dans les Jeux olympiques de Paris 2024. C'était donc également l'occasion de faire connaissance avec le public.

Entre jeux de jambes et figures aériennes, les breakdancers japonais donnent un avant-goût de leurs impressionnantes performances lors des Jeux l'année prochaine. Dans les gradins, une centaine de spectateurs assistent assidûment à l'entrainement, dont Yvan, âgé de 7 ans à peine et avec déjà deux ans de pratique de ce sport. Il va sans dire que le jeune breakdancer est "hyper préparé" pour l'événement. "J'ai appris 'Konnichiwa' pour dire bonjour", annonce-t-il fièrement. "J'ai choisi des pantalons qui glissent bien pour bien faire la coupole et bien tourner. Et pour bien protéger ma tête quand je tourne sur la tête, j'ai mis ma capuche."

"Un vrai moment de partage"

Après une démo devant de nombreux amateurs de breakdance, place aux ateliers avec la crème de la discipline : trois médailles, dont une en or lors des derniers Mondiaux pour le Japon. Lisa, une autre passionnée, ne pouvait alors pas manquer cette occasion. "Je les vois tout le temps sur les réseaux mais jamais en vrai, et c'était vraiment incroyable de les voir ici, avoir un workshop avec eux même si ça n'a pas duré longtemps", dit-elle, des étoiles plein les yeux. "C'était un vrai moment de partage."

Les danseurs en profitent eux aussi pour prendre la température au plus près du public, comme Shigekix, vice-champion du monde de breakdance. "On est à un an des JO de Paris et ça me donne un avant-goût de ce que ça va être, et j'ai hâte ! Je suis vraiment heureux que les gens découvrent le breakdance et commencent à apprécier cette culture", se réjouit-il. Mais il faudra patienter encore un petit peu, le prochain rendez-vous pour une battle un peu plus musclée se tiendra le 9 août 2024 à la Concorde.