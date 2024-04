Volley-ball : le capitaine de l'équipe de Saint-Nazaire va devenir prêtre après la finale des championnats de France

Passer de l’émotion du parquet au calme des ordres. Ludovic Duée, le joueur de volley-ball professionnel de l’équipe de Saint-Nazaire, finaliste du championnat de France, a décidé de se consacrer à la spiritualité. Exit les ambiances survoltées des parquets de volley-ball. "Certains m'appellent le prêtre dans le vestiaire", a-t-il déclaré au micro d’Europe 1. J'ai un attrait qui, pour moi, vient du Seigneur. Dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Le short et le ballon seront à la récré quand j'aurai des récrés. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et j'ai envie de me lancer. Puis ça me justement donnera des éléments de réponse s’il y a un manque qui est trop fort.

L’objectif sera l'ordination

Ludovic Duée, libéro de 1m92, sera d'ici à quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoines de Saint Augustin. L’objectif sera l'ordination. "Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation et l'image que l'on a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques et tout sauf austère", déclare Ludovic Duée à Europe 1. Le futur prêtre semble enthousiaste quant à sa future vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin. "Je connais déjà", sourit le capitaine de Saint-Nazaire volley-ball.