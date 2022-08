VIDÉOS - Dix ans de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France : quel bilan ?

129 matches dirigés en dix ans : le 15 août 2012, Didier Deschamps débutait son aventure de sélectionneur de l'équipe de France de football. Une seconde carrière en Bleus pour le champion du monde 1998, qui a eu comme première mission de taille de transformer une équipe détestée après le fiasco du Mondial en Afrique du Sud en équipe populaire. À l'occasion de ces dix ans, Europe 1 dresse le bilan de "DD" à la tête de l'équipe de France.

Des débuts rêvés avant un premier échec douloureux

Un premier objectif accompli est à mettre à l'actif de Didier Deschamps dès 2013, lorsqu'il qualifie les Bleus pour la Coupe du monde 2014, grâce à un succès 3-0 en barrage retour face à l'Ukraine dans un Stade de France en ébullition.

Sa sélection dispute le Mondial au Brésil où elle est éliminée en quarts de finale face à l'Allemagne (1-0). À l'été 2014, la France découvre Antoine Griezmann et Paul Pogba, qui amèneront les Bleus en finale de l'Euro 2016 au Stade de France. Une finale douloureuse pour l'équipe de France qui s'est inclinée contre le Portugal (1-0 a. p.), mais le meilleur était à venir pour les Bleus.

L'apogée de la victoire au Mondial 2018

Après cette défaite, l'équipe de France sous Deschamps a connu sa plus belle victoire le 15 juillet 2018, en finale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Les joueurs français remportent la plus prestigieuse des compétitions de football face à la Croatie (4-2), une deuxième fois, 20 ans après 1998.

Prochain objectif : la Coupe du monde au Qatar

Après l'euphorie, l'échec de l'Euro 2020, reporté en 2021 en raison du Covid-19, avec un huitième de finale perdu face à la Suisse aux tirs au but (3-3, 5 t.a.b. à 4). Cette élimination a quelque peu chatouillé Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui conserve tout de même sa confiance pour le moment envers le sélectionneur, comme il l'a expliqué sur Europe 1.

"Après la Coupe du monde (au Qatar), qui sait ? Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer ?", avait-il fait remarquer, avant d'ajouter : "Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements. On fait la Coupe du monde et on discute après." Didier Deschamps entame sa deuxième décennie à la tête des Bleus, une place qu'il ne compte pas abandonner de sitôt. Son prochain objectif est, bien évidemment, le Mondial au Qatar en novembre.