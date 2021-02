Non, le Vendée Globe n'est pas encore terminé...

Le Vendée Globe a été remporté par le Français Yannick Bestaven le 28 janvier dernier, en un peu plus de 80 jours. Mais 100 jours après avoir quitté les Sables d'Olonne, cinq skippers sont toujours en mer. Il s'agit de deux femmes et trois hommes, partis pour leur premier tour du monde en solitaire, dont la neuvième édition devrait être définitivement bouclée d'ici la fin du mois de février.

Le prochain arrivé attendu mardi

Certains sont très proches de la ligne d'arrivée, à l'image du Toulonnais de 40 ans, Clément Giraud (Compagnie du lit-Jiliti), qui n'a qu'une seule idée en tête, retrouver ses deux adolescents. "On prend la mer mais on a aussi envie de voir nos gamins et aujourd'hui je suis fier de leur ramener un projet abouti. Je suis le plus fier des papas et j'ai vraiment envie de les voir parce qu'ils me manquent", se confie-t-il.

Le skipper devrait arriver mardi à la 21ème place, devant la Britannique et Normande d'adoption, Miranda Merron, attendue quant à elle un peu plus tard dans la soirée.

"Je tiens le bon bout"

En fin de semaine, l'ancien cadre commercial Manuel Cousin devrait, lui aussi, toucher au but. Mais pour les deux derniers marins, il faudra encore attendre la fin du mois. À 41 ans Alexia Barrier progresse actuellement au large des îles du Cap Vert, à environ 4.800 km des côtes vendéennes, et toujours avec le sourire. "Je tiens le bon bout donc ça va, j'ai le moral : le bateau va bien et je n'ai jamais été aussi proche de l'arrivée. C'est quand même une chance extraordinaire qu'on a de faire le tour du monde".

>> A LIRE AUSSI - Les skippeuses Alexia Barrier et Clarisse Crémer racontent leur Vendée Globe

Dans son sillage, le Finlandais Ari Huusela devrait mettre un terme à la neuvième édition du Vendée Globe, le samedi 27 ou le dimanche 28 février.