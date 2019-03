Un match de NBA en 2020 à Paris : "une consécration" pour la capitale

Les fans français de basket sont aux anges. Jeudi, la NBA a annoncé que Paris accueillerait le 24 janvier 2020 son premier match de NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks."Une forme de consécration", reconnaît au micro d'Europe 1 Jean-François Martins, adjoint aux sports à la mairie de Paris, expliquant l'intention de la ville de "refaire de Paris une ville qui compte dans le basket".

"On est très fiers". "Ce n’est évidemment pas une surprise, on travaillait sur le dossier avec la NBA depuis plusieurs années, explique l'élu. C’est une forme de consécration, d’aboutissement, du travail parce que ça fait quatre ans qu’on travaille à refaire de Paris une ville qui compte dans le basket". Et de détailler les efforts de la ville. "On a investi sur des terrains, notamment le playground Duperré dans le 9e arrondissement. On est en train de reconstruire une salle dédiée au basket, dans 18e".

"Et puis on a fait campagne à travers le monde pour faire de Paris une ville d’événements sportifs", ajoute-t-il, évoquant les Jeux Olympiques 2024 et la prochaine Coupe du monde de football féminin. "Et là on gagne ce match de NBA en le piquant aux Anglais (l’an passé, un match s’est déroulé à l’O2 Arena de Londres), ce qui est un plaisir supplémentaire, qui montre que Paris est devenu un des capitales du sport dans le monde et on en est très fiers", poursuit-il.

La ville "ne versera pas un euro" pour l'organisation du match. Saluant l'implication de la maire Anne Hidalgo, Jean-François Martins affirme que la capitale veut "donner à cet événement bien plus que la durée d’un match, mais une semaine entière de basket américain à Paris". Et niveau budget, "la ville ne versera pas un euro" pour l'organisation du match, promet-il, la rencontre entrant dans le cadre des budgets de la NBA. Mais, ajoute-t-il toutefois, la ville "est prête à dépenser un peu d’argent pour que ce soit une belle fête du basket cette semaine-là, et notamment auprès des jeunes Parisiens".

Si la ville avait déjà accueilli des matches d'avant-saison dans les années 1990 et 2000, avec notamment en 2010 un match entre les Knicks de New-York et les Minnesota Timberwolves, c'est la première fois que la NBA vient y disputer un match de saison régulière. L'occasion pour Jean-François Martins d'assurer que Paris est bien "une ville de basket". "La France est le deuxième contingent de joueurs étrangers en NBA. Les terrains de basket de Paris sont remplis du soir au matin", rappelle l"élu.