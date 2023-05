«On n'en veut plus du tout» : réunis devant le siège du PSG, les supporters s'en prennent à Lionel Messi

"Paris, c'est nous, Paris, c'est nous". 200 à 300 supporters parisiens se sont rendus, ce mercredi, devant le siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt tout près de Paris. Plusieurs banderoles "Direction démission" ou encore "Paris, où vas-tu ? Qui es-tu ?". Entre les résultats sportifs, avec ce match terrible au Parc contre Lorient (1-3), ce dimanche et l'hypothèse de quitter le Parc des Princes pour le Stade de France, la liste de griefs contre la direction est longue.

La gestion des stars

Il y a aussi la gestion des stars avec le dernier épisode en date, le départ de Lionel Messi en Arabie saoudite. L'Argentin a séché l'entraînement pour partir en tournée promotionnelle ce qui lui a valu de deux semaines. Son avenir ne s'écrit plus au Parc des Princes, à en croire un supporter parisien.

"Messi n'a plus du tout la tête au PSG"

"Ces deux ans ont été exécrables sur le terrain, mais merveilleux en boutique. Mais aujourd'hui, Messi n'a plus du tout la tête au PSG. Il a la tête en Arabie Saoudite et a son contrat en or. Retourne en Argentine où retourne au Barça, fais ce que tu veux", déclare ce fan. Et de poursuivre : "Apparemment, il est adulé au Barca, aujourd'hui, au Parc, nous, on n'en veut plus du tout. Lui, les stars, on en veut plus", explique-t-il. Il n'est pas sûr que le départ de l'Argentin apaise toutes les tensions, les Ultras réclamant également celui de Neymar ou encore du président Nasser Al-Khelaïfi. Les supporters attendent surtout une réaction sur le terrain dimanche contre Troyes.