«Un challenge formidable» : l'enthousiasme de Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France de tennis-fauteuil

Le nouveau challenge de Yannick Noah. Après avoir mené l'équipe de France à la victoire en Coupe Davis, à Lille en 2017, le vainqueur de Roland-Garros en 1983 retrouve les courts en terre battue de la porte d'Auteuil à l'occasion des Jeux paralympiques de Paris 2024, en tant que capitaine de l'équipe de tennis-fauteuil. Alors que ces Jeux s'ouvrent ce mercredi soir avec la cérémonie d'ouverture, à 64 ans, ce défi l'excite beaucoup comme il l'a confié au micro de Jacques Vendroux.

"Mon ADN, c'est quand même le tennis, on parle de tennis. Il y a des spécificités, forcément. J'ai découvert très rapidement que la chose la plus essentielle était le mouvement", relate Yannick Noah sur Europe 1, soulignant qu'en tennis-fauteuil, les joueurs ont le droit à deux rebonds au lieu d'un.

Les premiers tours le vendredi 30 août

Mais pour le capitaine, cette discipline demeure semblable au jeu traditionnel. "Une balle de break, ça reste une balle de break. Une balle de match, ça reste une balle de match... Tenter des coups dans les moments importants, gérer les émotions... On parle de joueurs et de joueuses qui, comme tous les joueurs valides, sont sensibles, sentent la pression", expose-t-il.

Et le triple vainqueur en Coupe Davis de partager son enthousiasme de commencer cette nouvelle aventure. "C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est un luxe. J'ai plein de gratitude de me retrouver là, avec une veste de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est continuer avec l'équipe de tennis-fauteuil et tous les autres à mettre en lumière le sport paralympique, c'est un challenge formidable", affirme Yannick Noah. Les matches du premier tour se dérouleront dès ce vendredi 30 août.