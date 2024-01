Ultim Challenge : Charles Caudrelier désormais seul en tête

Jamais l'écart en tête de course n'avait été aussi grand. Après l'avarie majeure du SVR-Lazartigue, le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier a pris le large jeudi à l'avant de la flotte de l'Ultim Challenge, avant les terribles mers du Sud.

"On a une petite boule au ventre jusqu'au cap Horn"

Après 12 jours de course, seul sur son bateau géant, Charles Caudrelier s’apprête à entrer dans un nouveau monde : l'océan Indien. Ce qui pourrait évoquer des îles paradisiaques mais pour les marins, c'est plutôt une certaine idée de l'enfer. "C'est toujours un moment délicat parce que c'est un peu la porte d'entrée dans la zone froide et hostile. Les couleurs sont tristes. Et surtout, c'est l'isolement, on sait qu'on est seul, on ne peut pas compter sur les autres. On a une petite boule au ventre jusqu'au cap Horn", confie-t-il au micro d'Europe 1.

À 18h00 jeudi (17h00 GMT), le maxi-trimaran bleu et blanc affichait près de 350 milles (560 km) d'avance sur son premier poursuivant le SVR-Lazartigue, et avançait vers l'Océan Indien à une vitesse folle, avoisinant les 34 noeuds (63 km/h) sur 24 heures.

Tom Laperche entré en collision avec un objet non-identifié

Mercredi matin, le voilier de Charles Caudrelier a croisé celui de Tom Laperche. Juste après, ce dernier est entré en collision avec un objet non-identifié et a fortement ralenti son allure, après avoir notifié son équipe pendant la nuit. "La collision a endommagé le puits de dérive, provoquant une voie d'eau importante qui reste stabilisée. Tom Laperche est en sécurité et assisté de son équipe technique pour évaluer les dégâts", a annoncé l'écurie dans un communiqué jeudi matin.

Au moment de la collision, le voilier se trouvait à 1.300 milles (2.000 km) du Cap (Afrique du Sud), qu'il pourrait tenter de rejoindre pour réparer, avant de reprendre le large, au prix d'une perte de terrain importante sur ses cinq concurrents.