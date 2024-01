Voile : avarie majeure pour Tom Laperche, en difficulté dans l'Atlantique Sud

L'équipe du SVR-Lazartigue a annoncé jeudi que le maxi-trimaran barré par Tom Laperche, lancé dans une course autour du monde en solitaire, a subi une "avarie majeure" sur une dérive après être entré en collision avec un objet non identifié dans l'Atlantique Sud.

"La collision a endommagé le puits de dérive, provoquant une voie d'eau importante qui reste stabilisée. Tom Laperche est en sécurité et assisté de son équipe technique (à distance, ndlr) pour évaluer les dégâts", a précisé l'équipe dans un communiqué. A 8h en France, le maxi-trimaran barré par le navigateur de 26 ans, benjamin des concurrents, pointait en 2e position de la flotte, à 1.300 milles (2.000 km) du Cap, en Afrique du Sud.

Charles Caudrelier, désormais seul leader

Après un départ canon à Brest le 7 janvier, le SVR-Lazartigue a longtemps fait la course en tête, au contact avec le Maxi Edmond de Rothschild du navigateur Charles Caudrelier, désormais seul leader. Les deux voiliers étaient attendus à hauteur du cap de Bonne-Espérance vendredi pour débuter l'éprouvante traversée de l'Océan Indien et des mers du Sud.

Les organisateurs de l'Ultim Challenge, première course autour du monde en solitaire entre des trimarans, ont autorisé les escales techniques aux six marins engagés. Elles doivent toutefois durer un minimum de 24 heures une fois arrivé dans un port. Lundi, le Maxi Banque Populaire XI d'Armel Le Cléac'h s'est arrêté à Récife au Brésil pour réparer une partie de sa coque centrale. Il est reparti un jour plus tard après avoir perdu plus de 1.000 milles sur ses concurrents.