Trophée Jules Verne : SVR-Lazartigue et Sodebo sur le départ

En quête du Trophée Jules Verne, les équipages des maxi-trimarans SVR-Lazartigue et Sodebo Ultim 3 ont annoncé vendredi se diriger vers la ligne de départ au large de Ouessant (Finistère) pour prendre le départ dans la soirée. Dans l'attente d'une fenêtre météo idéale depuis plusieurs semaines, les deux équipes ont décidé de partir quasiment au même moment pour tenter de battre le record autour du monde de Francis Joyon (40 jours 23 heures 30 minutes en 2017).

"Super content de pouvoir le tenter"

"Au vue des conditions, le trimaran SVR-Lazartigue va tenter de prendre une belle fenêtre cette nuit sur la ligne de Ouessant", a annoncé vendredi matin l'écurie de François Gabart, avant de quitter son port d'attache à Concarneau aux alentours de 14h00. "Je suis super content de pouvoir le tenter, on a une fenêtre qui n'est pas simple, mais on a un bon bateau, un super équipage. Il faut juste qu'on navigue bien et qu'on ait un peu de chance", a expliqué le Charentais.

François Gabart, détenteur du record autour du monde en solitaire (42 jours 16 heures 40 minutes et 35 secondes), a embarqué Tom Laperche, Amélie Grassi, Antoine Gautier, Émilien Lavigne et Pascal Bidégorry pour passer, peut-être, sous la symbolique barre des 40 jours.

"Ils vont tenter ! En stand-by depuis le 9 novembre, les sept hommes d'équipage de Sodebo Ultim 3 s'apprêtent à s'élancer" ce soir, a déclaré de son côté l'équipe du marin Thomas Coville. Les navigateurs Frédéric Denis, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouelle, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel accompagnent le marin de 56 ans, qui part pour son dixième tour du monde.

"Quand on construit un projet comme ça, c'est pour faire converger des gens comme eux. Je suis touché par le fait qu'ils aient choisi d'être là (...) et la condition sine qua non pour que ça marche, c'est qu'on se marre", a affirmé Coville, qui a remporté à deux reprises le trophée en tant qu'équipier d'Olivier de Kersauson en 1997 et de Franck Cammas en 2010.

Imaginé dans les années 1980, le Trophée Jules-Verne devait récompenser le marin qui, imitant le héros Phileas Fogg, tournerait autour du globe en moins de 80 jours. Bruno Peyron fut le premier à le remporter en 1993 en 79 jours.