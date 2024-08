Triathlon JO : un nouvel entraînement de natation annulé en raison de la qualité de la Seine

Après celui de samedi déjà annulé, un nouvel entraînement de natation dans la Seine a été annulé en raison de la qualité de l'eau dimanche, avant le relais mixte du triathlon prévu lundi, a annoncé le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo).

"Nous espérons pouvoir organiser la compétition demain"

En raison des fortes pluies tombées sur Paris et sa région les nuits du 31 juillet et du 1er août, les organisateurs ont décidé d'à nouveau annuler l'entraînement de natation, sans préciser les dernières données sur la contamination de l'eau. "Nous espérons pouvoir organiser la compétition demain (lundi), et nous prendrons la décision comme prévu demain matin", a déclaré Anne Descamps, porte-parole du Cojo, lors d'un point-presse dimanche.

La pluie avait déjà mis les nerfs des organisateurs et des sportifs à rude épreuve avec le report de l'épreuve de triathlon le 30 juillet, précédé de deux annulations d'entraînement pour des raisons sanitaires. Les épreuves hommes et femmes ont finalement pu se tenir mercredi.

Paris-2024 constate "toujours un impact sur la qualité de l'eau" et espère une "amélioration dans les prochaines heures" pour que la course mixte en relais se tienne lundi matin. "Je n'ai pas les derniers chiffres, nous attendons des améliorations concernant les prévisions météorologiques, la chaleur du soleil a un impact très positif", a déclaré la porte-parole. Doivent se tenir également dans la Seine les épreuves de nage en eau libre les 8 et 9 août.