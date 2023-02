«Très satisfaite» de ses Mondiaux de biathlon, Julia Simon vise désormais le gros globe de cristal

Avec un bilan de trois médailles remportées, la biathlète de l'équipe de FranceJulia Simon estime avoir pleinement réussi ses Mondiaux à Oberhof en Allemagne. En concluant sa quinzaine sur une troisième place en Mass start synonyme de médaille de bronze, Julia Simon est venue étoffer sa collection de médailles après avoir glané l'or en poursuite et le bronze en relais mixte. Elle vise désormais le général en Coupe du monde.

Journaliste : Quel bilan tirez-vous de vos Mondiaux ?

Julia Simon : "Plutôt bon. Je suis très contente d'avoir deux médailles en individuel. J'étais venue ici pour un titre, je suis vraiment très satisfaite d'avoir réussi à décrocher celui de la poursuite. Poursuite et mass start, ce sont mes courses de référence, et je réponds présent sur la mass start encore aujourd'hui (dimanche). Ca m'apporte beaucoup de confiance. Ce sont les premières médailles (internationales) que je décroche en individuel, c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis placée aussi sur l'individuel (5e). Globalement, ce sont de très bons Mondiaux, je suis très contente. J'ai aussi mis le doigt sur certains petits trucs qu'il faut que j'améliore pour la suite. Ca me permet de voir qu'avec mon niveau actuel, je peux déjà jouer les médailles, mais il faut continuer à élever ce niveau pour pouvoir espérer trouver encore plus de régularité en championnats."

Journaliste : Comment avez-vous vécu les attentes générées par votre nouveau statut ?

Julia Simon : "Je pense avoir vécu ça avec assez de détachement. Comme depuis le début de l'hiver, il y a des attentes. Quand j'ai réussi à avoir le maillot jaune (de leader de la Coupe du monde en décembre, ndlr), peu de monde pensait que j'étais capable de le garder. Finalement, au fur et à mesure, je montre que j'ai les épaules pour supporter cette pression et ces attentes. Ici, la poursuite m'a quand même vraiment soulagée, je me suis dit que j'avais réussi à faire quelque chose de plutôt beau, à atteindre mon objectif."

Journaliste : Comment envisagez-vous la fin de la saison avec la course au gros globe ?

Julia Simon : "C'est en train de devenir un objectif réel, ça peut se concrétiser. Il y a encore des belles choses à aller chercher et j'espère que ça va se finir bien. En début de saison, je voulais trouver de la régularité. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir la trouver à si haut niveau. Je n'ai pas eu de gros coup de mou. Ma moins bonne place (de la saison), c'est une 18e place. Maintenant, il faut continuer. Ces trois dernières semaines (en Coupe du monde) qui arrivent ne vont pas être faciles. Il va y avoir encore beaucoup de pression. Là, il faut surtout que je récupère et que je reparte avec cette hargne que je peux avoir, et l'envie de bien construire mes courses. Je vais juste essayer de continuer à confirmer, à faire mon biathlon. Dans quatre jours, les Mondiaux, tout le monde aura oublié. Là, on est sur l'euphorie, on va rentrer, se reposer, et dans trois, quatre jours, on va tous repartir au travail."