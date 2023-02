Tournoi des Six nations : après une victoire laborieuse, un défi XXL pour les Bleus contre l'Irlande

Le choc des favoris nous réserve-t-il des surprises ? Après une victoire poussive face à l'Italie, la France va affronter ce samedi-après midi l'équipe irlandaise, redoutée dans le Tournois des Six nations. Un défi de taille attend les Bleus du Quinze de France. Les Français se sont entrainés vendredi après-midi à l'Aviva Stadium. L'occasion de prendre ou reprendre leurs marques dans un stade où ils s'étaient imposés il y a deux ans, lors de leur dernière venue à Dublin. Mais ce samedi, face à une équipe irlandaise au jeu rapide et millimétrée qui occupe la première place mondiale, les Français ne se considère pas comme favoris.

Les Bleus se placent en challengers

Même avec Antoine Dupont dans leurs rangs, et même avec leur série record en cours de quatorze matchs gagnés depuis un an et demi. "On y va en tant que challengers. Ce sont les premiers mondiaux, ils gagnent face à tout le monde. On sait que ça va être un gros combat. Après, on les a battus auparavant, donc on sait qu'on peut le faire même si c'est vrai qu'ils sont assez redoutables actuellement", confie l'expérimenté Gaël Fickou, au poste de trois-quarts centre.

Cela dit, depuis que Fabien Galthié a pris les commandes du Quinze de France, les Irlandais ne l'ont jamais battu : une défaite à domicile, deux à Saint-Denis. Il faudra toutefois espérer que l'indiscipline dont ont fait preuve les Bleus en Italie - 18 pénalités concédées - ne se répètent pas aujourd'hui, au risque de prendre une correction made in Irlande.