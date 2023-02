Tournoi des Six Nations : pour les Bleus, le début d'une «année fantastique à vivre»

Ils sont invaincus depuis 13 rencontres et espèrent bien le rester encore un peu. Les hommes de Fabien Galthié entament leur Tournoi des six Nations cet après-midi à Rome, face à l'Italie. Les rugbymen français, qui espèrent bien remporter ce premier match et conserver leur titre pour lancer parfaitement une saison très importante actuellement avec la Coupe du monde à la maison, en vue.

Un groupe "qui a faim de victoires et de conquêtes"

Forcément, ce tournoi 2023 est particulier. D’abord, parce que les Bleus sont tenants du titre. Une situation qu’ils n’avaient plus connue depuis 12 ans. Ensuite, ce Tournoi n’est que le premier objectif d’une saison qui sera marquée par cette Coupe du monde que Bleus rêvent de décrocher, devant leur public.

"C’est une année fantastique à vivre", se réjouit Raphaël Ibanez, le manager général de l’équipe de France. "Ça doit nous donner une bonne énergie en étant capable de continuer à gagner des matchs, en étant capable de nous appuyer sur ce qui a été construit depuis 3 ans avec ce groupe, qui a faim de victoires et faim de conquêtes. C’est ça surtout qui est notre moteur à l’heure actuelle". Une soif de conquêtes dont devraient faire les frais les Italiens ce dimanche après-midi, eux qui n’ont plus battu les Français depuis 10 ans.