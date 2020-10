Tour des Flandres : Mathieu van der Poel s'impose, Julian Alaphilippe contraint à l’abandon

Mathieu van der Poel a remporté dimanche le Tour des Flandres, son premier Monument, devant son éternel rival Wout van Aert. Le duo s’était échappé avec le champion du monde Julian Alaphilippe. Mais le Français a lourdement chuté, en percutant une moto de l'organisation. L’arrivée s'est disputée au sprint la victoire, remporté par Mathieu van der Poel, 24 ans après son père Adrie.

Julian Alaphilippe souffre lui de deux fractures au poignet droit. "Julian Alaphilippe a percuté une moto et a dû abandonner la course. Le champion du monde a été transporté à l'hôpital de Renaix, où les radiographies ont montré des fractures des métacarpes 2 et 4 de sa main droite", précise son équipe Deceuninck dans un communiqué, ajoutant qu'il "sera opéré lundi à l'hôpital d'Herentals".