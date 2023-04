Tour des Flandres : mais où s’arrêtera Tadej Pogačar ?

Dimanche, il y avait de l’admiration de la part de ses concurrents après cette nouvelle victoire de prestige signée Tadej Pogačar, à l’image du Suisse Stefan Küng : "Tadej, c’est un coureur exceptionnel, très à l’aise sur le vélo, il arrive bien à se placer, et physiquement, il est au-dessus de tout le monde."

Avant Pogačar, seuls Louison Bobet et Eddy Merckx avaient réussi à accrocher à leur palmarès le Tour de France et le Tour des Flandres. C’est dire où se situe la performance réalisée par le Slovène. À son CV, il compte aussi des victoires dans Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.

Peut-il gagner les 5 monuments comme Merckx ?

Alors, pourrait-il prétendre à un Grand Chelem rare dans les classiques d’un jour en remportant également Milan-San Remo et Paris-Roubaix ? "Ces deux courses seront plus difficiles à gagner, répond Pogačar. Mais oui, c’est un bon challenge".

Parmi les autres titres qui lui restent à conquérir, celui de champion du monde. Mais avant cela, le Slovène volant visera cet été un 3e Tour de France, alors qu’il a seulement 24 ans. Tout simplement hors norme.