Tour de France : victoire de Wout van Aert à Lausanne sur la 8e étape

Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 8e étape du Tour de France, samedi à Lausanne, son deuxième succès depuis le départ. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), troisième de l'étape, a conforté son maillot jaune de leader au terme de cette journée marquée par les premiers cas de Covid-19 dans le peloton et le départ des deux coureurs positifs (Laengen, Bouchard).

Dans le sprint, van Aert, un moment enfermé, a fini par trouver l'ouverture et devancer sans coup férir l'Australien Michael Matthews, déjà deuxième jeudi à Longwy. Pogacar, qui a disputé le sprint, a empoché quatre secondes de bonification et porté son avance sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement, à 39 secondes.

Grosse chute après 9km de course

Dans cette étape de 186,3km, une maxi-chute a jeté à terre ou retardé de nombreux coureurs, 9km après le départ de Dole. Le peloton, à l'initiative de l'équipe UAE, a ralenti l'allure pour permettre le retour des retardataires. L'Américain Kevin Vermaerke, l'un des benjamins du peloton (21 ans) à l'origine de la chute, a dû abandonner.

À l'avant, l'échappée d'un trio formé par le Belge Frederik Frison, l'Italien Mattia Cattaneo et le Britannique Fred Wright, a obtenu un bon de sortie jusqu'à trois minutes et demie. Mais les équipes de Wout van Aert (Jumbo-Visma) et de Michael Matthews (BikeExchange) ont contrôlé l'écart, variant entre une et deux minutes.

Les malheurs de Pinot

Pour sa part, le Français Thibaut Pinot a cumulé les déboires. Victime d'une chute sans gravité apparente dans une montée, il a été heurté au visage quelques instants plus tard par la musette tendue par un assistant d'équipe. Wright, le dernier à résister, a tenu bon jusqu'à 3,5km de la ligne. Il a été débordé par l'avant-garde du peloton mené le plus souvent, dans la dernière côte (4,8km à 4,6 %) par les équipiers de Pogacar.

Porteur du maillot vert, van Aert a enlevé son huitième succès dans le Tour, à égalité avec Pogacar. Le Belge compte désormais 37 victoires à son palmarès. Dimanche, la 9e étape reliera Aigle, siège de l'Union cycliste internationale en Suisse, à la station française de Châtel, pour l'entrée dans les Alpes.