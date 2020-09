Tour de France : "On est soulagés, fiers et heureux pour le sport" réagit Roxana Maracineanu

INTERVIEW

Cette édition 2020 du Tour de France a été inédite à bien des égards : en sacrant le plus jeune vainqueur de l'épreuve depuis 1904, le Slovène Tadej Pogacar, mais aussi en se déroulant en pleine pandémie de Covid-19. Alors que les coureurs sont bien arrivés sur les Champs-Elysées ce dimanche, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a fait état de sa joie : "On est soulagés, fiers et heureux pour le sport".

"On est ravis et fiers de pouvoir consacrer, dans une épreuve sportive organisée en France, des talents comme celui du Slovène [Tadej Pogacar]", s'exclame la ministre qui ne manque pas de saluer la performance du dauphin Primoz Roglic, lui-aussi Slovène, et celle de l'Irlandais Sam Bennett lors de la dernière étape. Mais Roxana Maracineanu constate surtout que le Tour de France 2020, à qui on promettait l'enfer, a pu se tenir sans accroc : "Pour nous, c’est un vrai soulagement car nous avons beaucoup travaillé avec les organisateurs pour que le Tour de France puisse partir de Nice."

Tirer les leçons du Tour 2020

"La France [peut] aujourd’hui s’enorgueillir d’être capable, dans cette période difficile, d’organiser des événements sportifs grâce à la discipline des organisateurs, le professionnalisme des sportifs et du staff qui les encadre", ajoute-t-elle.

Désormais, le bon déroulement de la Grande boucle malgré le coronavirus doit permettre de tirer certaines leçons et d'envisager la tenue d'autres événements sportifs d'envergure : "Cela permet aussi de convaincre les autres ministères - de la Santé, de l’Intérieur, la cellule interministérielle de crise - qu’il est possible de faire en sorte que ce spectacle reprenne." Le retour de compétitions sportives et du sport loisir est désormais en ligne de mire : "C’est important à l’heure où l’on veut que le pays reprenne son activité, que la vie puisse reprendre en France".