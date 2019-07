Tour de France : Mikel Landa victime d'une chute après un contact avec Warren Barguil

VIDÉO

Il est l'un des prétendants à la victoire finale dans le Tour de France qui a perdu gros, lundi, sur la route d'Albi, lors de la 10ème étape. Mais Mikel Landa (Movistar) n'a pas été victime du coup de bordure provoqué par les Deceuninck-Quick Step et les Ineos, mais d'un coup de malchance. Alors qu'il était dans le groupe de tête, à un peu moins de 20 km de l'arrivée, le coureur espagnol a été déséquilibré par le champion de France, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), et a lourdement chuté sur le côté gauche de la chaussée, comme le montrent des images de la télévision publique espagnole.

Sur ces images, on devine Warren Barguil se déporter sur sa gauche après avoir, semble-t-il, heurté le coureur de devant. Sur Twitter, le champion de France a expliqué ce qui s'était passé, dans le détail. Le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic a touché la roue arrière du Maillot jaune, ce qui a manqué de le faire tomber sur sa gauche…

Cette chute a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, notamment chez les fans espagnols, dont certains ont même demandé l'exclusion du Tour de… Romain Bardet, accusé à tort d'avoir provoqué la chute de Landa. Le leader de l'équipe AG2R-La Mondiale a tenu à mettre les choses au point lui-même.

Really sorry for what happened to @MikelLandaMeana , but please watch again I’M NOT the rider who push him in.