Tour de France : la tenue des élections législatives anticipées peut-elle impacter le parcours ?

Après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les Français sont appelés à retourner aux urnes pour des élections législatives anticipées, le 30 juin et le 7 juillet prochain. Plusieurs événements organisés à ces dates devraient être impactés, dont la prochaine édition du Tour de France (28 juin - 21 juillet). Le 7 juillet prochain, les coureurs de la Grande Boucle vont courir autour de la ville de Troyes (Troyes-Troyes) lors de la 9ᵉ étape et cela pourrait nécessiter quelques aménagements pour les organisateurs. Les Troyens doivent pouvoir se rendre à leurs bureaux de vote sans encombre.

"On a bon espoir de trouver un terrain d'entente"

"On s'est entretenus avec les autorités compétentes, les collectivités, le maire de Troyes, la préfecture. On a bon espoir de trouver un terrain d'entente pour que l'accès puisse se faire dans de bonnes conditions", a déclaré Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint de l'épreuve, à L’Équipe. "On a proposé des points de cisaillement (pour traverser, à pied, la route qu'empruntent les coureurs) ainsi qu’une signalisation particulière. Les liens ont été établis et la discussion est en cours", a ajouté ce dernier.

La deuxième étape du Tour de France ne sera pas pénalisée puisqu’elle se déroulera en Italie. Le parcours de la 111ᵉ édition du Tour de France a déjà été bouleversé par l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 21 juillet prochain, la dernière étape de la Grande Boucle se terminera dans les rues de Nice au lieu de la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées.