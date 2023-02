Toulouse-Marseille : les idées originales des dirigeants du TFC pour gagner le match des tribunes

"Rentrez chez vous les Marseillais !", lançait Pascal Dupraz, alors entraîneur du Toulouse FC en 2017, lors d'un match à domicile face à l'Olympique de Marseille. Le phénomène ne date effectivement pas d'hier : les supporters de l'OM sont traditionnellement très nombreux dans les gradins du Stadium, parfois plus que les Toulousains eux-mêmes ! L'ex-coach des Violets avait fini par craquer en voyant des maillots marseillais partout en tribunes, et il ne comprenait pas pourquoi, dans une agglomération d'un million d’habitants, il était difficile de mobiliser une majorité de supporters favorables aux locaux.

En réalité, il peut y avoir trois facteurs. Premièrement, la Ville rose est d'abord une ville de rugby. Ensuite, le palmarès du TFC contemporain est désespérément vierge. Enfin, l'Olympique de Marseille garde comme partout en France une base populaire très forte depuis la victoire en Ligue des Champions en 1993.

"Cette fois-ci, la donne a changé", dit Montanier

Ce dimanche, pour la rencontre Toulouse-Marseille, les dirigeants du club toulousain ont décidé de prendre le taureau par les cornes pour inverser la tendance avec des idées pour le moins originales. Effectivement, les astucieuses équipes du marketing toulousain ont planché pour éviter une nouvelle colonisation des tribunes. Elles ont réservé aux fidèles du Stadium une priorité d'achat pour des places supplémentaires.

Aussi, le TFC peut capitaliser sur des résultats plutôt séduisants cette saison (11e place en Ligue 1, qualification en quart de finale de la Coupe de France) capables d'attirer les spectateurs toulousains. En tout cas, l'entraîneur actuel du club Philippe Montanier espère une belle ambiance. "Forcément il y aura des supporters marseillais, comme toujours. Mais cette fois-ci la donne a changé et nos supporters vont briller par leur ferveur et par leur voix", promet-il.

Remplacer les numéros 13 en ville... par les numéros 31

Et si tout cela ne suffisait pas, le Toulouse FC a très sérieusement invité ses supporters à masquer tous les numéros 13 (celui des Bouches-du-Rhône) qui traînent en ville, dans les rues, les cinémas, les sorties d’autoroute, pour les remplacer par des autocollants 31 (celui de la Haute-Garonne).

Alors, avec tout cela, le TFC va-t-il gagner le match des tribunes ? Réponse ce dimanche soir, pour la fin de la 24e journée de championnat. Sur le terrain, cela fait plus de 15 ans que Toulouse n’a plus battu l’OM au Stadium en Ligue 1, et les Marseillais avaient infligé un sévère 6-1 aux Toulousains lors du match aller, le 29 décembre 2022.