Masters 1000 de Paris : Novak Djokovic remporte son sixième titre

Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a remporté pour la sixième fois le Masters 1000 de Paris dimanche en battant 4-6, 6-3, 6-3 le tenant du titre Daniil Medvedev (2e) qui l'avait privé du Grand Chelem en septembre à l'US Open. Pour son premier tournoi depuis son échec à New York, le Serbe décroche ainsi un 37e titre record en Masters 1000, la catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem, soit un de mieux que Rafael Nadal. Djokovic s'était assuré la veille de terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la 7e fois, également un record qu'il détient désormais seul avec une longueur d'avance sur Pete Sampras.

Match spectaculaire

Daniil Medvedev a opposé une très solide résistance au cours d'un match spectaculaire (38 coups gagnants pour Djokovic, 32 pour Medvedev) entre les deux meilleurs joueurs du monde actuellement qui a parfois enflammé le public de Bercy. Le Russe a débuté la partie tambour battant en prenant d'entrée la mise en jeu de Djokovic. Mais ce dernier a profité un peu plus tard d'un mauvais jeu de service de son adversaire pour recoller à 2-2. Medvedev a cependant repris l'avantage pour se détacher 4-3 et boucler la première manche. Le niveau et la pression sont montés d'un cran dans le deuxième set où Djokovic s'est détaché 4-1 et a conservé son avantage pour égaliser à une manche partout.

Le public, surchauffé, s'est fait gênant par moment pour les joueurs, au point de pousser l'arbitre Aurélie Tourte à lancer à l'attention d'un spectateur : "Je pense que pour vous, il est temps d'aller faire un petit tour dehors !" Les balles ont été encore plus martyrisées dans la manche décisive, naviguant à très haute vitesse d'un bout à l'autre, d'une ligne à l'autre et d'un angle à l'autre du court. Le Serbe a posé une première main sur le trophée en réussissant un double break qui lui a permis de se détacher 5-2. Medvedev a bien repris une fois le service de Djokovic, mais ce dernier a conclu sur sa première balle de match, sur le service du Russe. Il décroche ainsi le 86e titre de sa carrière.