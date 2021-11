Tennis : les enjeux du (grand) retour de Novak Djokovic à Paris

ANALYSE

En lice dans les tableaux de simple et de double : pas de doute, Novak Djokovic recherche de la confiance à Paris. Le Serbe fait son grand retour sur le circuit masculin de tennis deux mois après son échec retentissant en finale de l'US Open de New York face au Russe Daniil Medvedev. En plus d'avoir manqué l'occasion de remporter tous les tournois du Grand Chelem sur une année, le numéro un mondial n'a pas réussi à dépasser ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de titres gagnés dans la catégorie reine du tennis (20). Ce retour au Masters de Paris-Bercy, un tournoi qu'il a remporté à cinq reprises, doit lui permettre de se relancer avant de nouvelles échéances en cette fin de saison.

Retrouver la forme avant le tournoi des maîtres et la Coupe Davis

Si le numéro un mondial adore le tournoi parisien, ajouter un sixième titre dans son escarcelle n'est pas forcément un objectif. Avant tout, Novak Djokovic veut tourner la page de son échec new-yorkais et se rassurer sur son état de forme avant deux rendez-vous plus importants : le tournoi des maîtres à Turin, qui rassemble les huit meilleurs joueurs de l'année, et la Coupe Davis fin novembre. Le tout avant une nouvelle saison en 2022 où il tentera de remporter un 21e titre en Grand Chelem, du jamais vu dans l'histoire du tennis masculin.

Au Masters de Paris-Bercy, le Serbe compte sur le soutien du public, comme il l'avait eu en finale de l'US Open, pour retrouver son meilleur niveau. Aligné d'abord en double, lundi sur le court central aux côtés de son compatriote Filip Krajinovic, le numéro un mondial fera son entrée en lice mardi, à partir de 19h30, dans le tableau de simple face au piégeux hongrois Marton Fucsovics.