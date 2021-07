Tennis : les cinq records que peut faire tomber Novak Djokovic

Des exploits en pagaille qui forcent l'admiration de tous, y compris de ses principaux adversaires. Le Serbe Novak Djokovic a rejoint dimanche le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal affichant 20 titres en Grand Chelem au compteur, après sa victoire sur l'Italien Matteo Berrettini en finale de Wimbledon (6-7 [4], 6-4, 6-4, 6-3). Une inexorable ascension pour le numéro un mondial, qui ne comptait qu'un titre majeur au début de l'année 2011. Petit à petit, et malgré un statut de joueur malaimé par le public, le natif de Belgrade a brillé quasiment partout où il est passé pour marquer l'histoire aux côtés des deux autres légendes qu'il côtoie depuis ses débuts.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

Même Roger Federer l'a félicité pour avoir rejoint l'élite du tennis mondial avec son vingtième titre majeur. "Je suis fier d'avoir l'opportunité de jouer dans une époque particulière de champions", a écrit le "Maestro" sur Twitter. À 34 ans, Novak Djokovic compte déjà des records de premier choix dans son escarcelle. Après Wimbledon, le formidable relanceur a conservé sa place de numéro un mondial pour la 329e semaine dans sa carrière, exploit absolu sur le circuit masculin. En remportant Roland-Garros en juin dernier, Djokovic est également devenu le premier à remporter au moins deux fois tous les tournois majeurs depuis Rod Laver et Roy Emerson au début de l'ère Open, en 1968.

Mais cette course folle aux records est loin d'être finie pour le "Djoker", qui veut davantage écrire l'histoire du tennis et être "le meilleur joueur" de tous les temps. Désormais concentré sur les tournois du Grand Chelem après avoir remporté tous les Masters 1000 au moins deux fois, là-aussi une première dans l'histoire, le Serbe vise d'autres exploits monumentaux pour améliorer encore plus son emprise sur ses rivaux contemporains et historiques.

1. Dépasser les 20 titres en Grand Chelem

La première de toutes les performances que Novak Djokovic doit réaliser reste évidemment le nombre de trophées acquis en Grand Chelem. Un chiffre référence pour désigner le plus grand joueur de tous les temps. Avec 20 titres, le Serbe codétient désormais le record sur le circuit masculin aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal. Un résultat déjà monumental alors qu'aux débuts des années 2000, aucun spécialiste ne pensait que les 14 titres majeurs de l'Américain Pete Sampras seraient battus de si tôt. C'est chose faite, et le numéro un mondial peut aller plus loin dès le prochain US Open fin août-début septembre avec 21e titre en Grand Chelem, le record absolu.

Si le Serbe ne perd pas en efficacité au fil de ces prochaines années, il pourrait également rejoindre l'Australienne Margaret Court et ses 24 trophées majeurs pour marquer encore plus l'histoire du tennis.

2. Réussir le Grand Chelem calendaire

Au-delà de pouvoir dépasser le nombre de titres en Majeur à l'occasion du prochain US Open, Novak Djokovic peut devenir le premier joueur à triompher des quatre grands tournois d'une saison et réaliser le Grand Chelem calendaire. Un exploit que l'Australien Rod Laver a accompli dans l'ère Open, en 1969. Roger Federer n'a jamais gagné plus de trois tournois majeurs au cours d'une saison. Si le Serbe remporte ses sept matches à New York, il pourra s'appuyer sur cette performance pour davantage se démarquer du Suisse. Le natif de Belgrade peut aussi dépasser un autre record, celui du nombre d'apparitions en finale d'un Majeur détenu par Federer (31 contre 30 pour Djokovic).

3. L'objectif du Golden Slam ?

Et si le numéro un mondial s'imposait aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) ? Avec les quatre titres majeurs du circuit, une médaille d'or le 1er août prochain lui donnerait l'occasion de faire le "Golden Slam". Un exploit que seule l'Allemande Steffi Graf a réussi à parachever en 1988. Mais Novak Djokovic s'interroge sur sa participation : ""Mes plans ont toujours été de participer aux JO. Mais maintenant, je suis un peu partagé. C'est du 50/50 à cause de ce que j'entends depuis deux jours", a-t-il déclaré après sa victoire à Wimbledon, notamment en raison du huis clos décidé par les autorités japonaises. À voir également si le numéro un mondial se sentira prêt physiquement pour disputer le tournoi de tennis olympique, qui court du 24 juillet au 1er août prochain.

4. Gagner le plus de titres possibles dans un même tournoi majeur

En remportant Wimbledon pour la sixième fois, "Nole" se rapproche de son rival suisse Roger Federer qui compte huit victoires sur le gazon londonien. À 34 ans, et avec un physique toujours d'attaque, le Serbe peut viser plus haut et détrôner le recordman de titres à Londres. Une performance sensationnelle qui pourrait éclipser le Maestro, adulé des fans britanniques. Dans la même lignée, le Djoker peut devenir le premier joueur à remporter trois fois tous les Grands Chelem en cas de nouvelle victoire à Paris. Il a aussi l'occasion d'améliorer son nombre de victoires à l'Open d'Australie (9) pour renforcer sa mainmise sur son tournoi majeur de prédilection, à l'image des 13 titres de Rafael Nadal à Roland-Garros.

Les titres en Grand Chelem de Novak Djokovic : 9 Open d'Australie

2 Roland-Garros

6 Wimbledon

3 US Open

5. S'imposer à Wimbledon pour une sixième fois consécutive

Novak Djokovic a remporté le tournoi de Wimbledon pour la troisième fois consécutive le 11 juillet 2021. En dépit d'une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Serbe pourrait égaler voire dépasser les cinq triomphes de suite du Suédois Bjorn Borg (1976 à 1980) et de Roger Federer (2003 à 2007) dans les années à venir, et inscrire une sixième fois de rang son nom au tableau des vainqueurs.

En résumé, le Serbe a encore de nombreux défis à accomplir dans sa carrière pour aspirer au titre honorifique du plus grand joueur de tennis de tous les temps.