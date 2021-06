Roland-Garros : Djokovic-Nadal, à la poursuite des records

Une rivalité longue de plus de 15 ans et un historique de confrontations directes quasiment à l'équilibre entre Novak Djokovic (29 victoires) et Rafael Nadal (28). L'énième opposition entre ces deux géants du tennis mondial en demi-finale de Roland-Garros ce vendredi, pas avant 17h30, promet des étincelles. Non seulement les numéros un et trois mondiaux respectifs visent une nouvelle victoire en Grand Chelem, mais ils se disputent surtout la reconnaissance ultime du plus grand joueur de tous les temps avec Roger Federer. Et cela passe par la quête de nouveaux records. En voici cinq qui dépendent du résultat de cette demi-finale tant attendue.

Djokovic, remporter deux fois tous les Grands Chelems

Le Serbe Novak Djokovic s'est moins illustré à Roland-Garros que dans les autres tournois du Grand Chelem, mais une victoire à Paris le ferait entrer dans une autre dimension. Après son seul titre glané sur la terre battue parisienne en 2016, l'actuel numéro un mondial remporterait la Coupe des Mousquetaires pour la deuxième fois de sa carrière. Ainsi, il aurait gagné tous les Majeurs au moins deux fois. Une performance que seuls les Australiens Rod Laver et Roy Emerson ont accomplie dans les années 1960-1970, au début de l'ère Open.

La bataille du nombre de Majeurs

Novak Djokovic ambitionne un 19e titre en Grand Chelem, à une unité du nombre record partagé entre son rival espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer (20). A 34 ans, le Serbe serait en bonne voie pour espérer dépasser cette barre ultime. Ce que peut réaliser Rafael Nadal (35 ans depuis le 3 juin) dès cette édition 2021 de Roland-Garros : avec un 21e titre en Majeur, le numéro trois mondial prendrait le large sur le Suisse et ses 20 titres, et détiendrait ainsi le plus grand nombre de sacres en Grands Chelems, la catégorie reine du tennis.

Nadal, un 14e titre pour alourdir le record absolu

Une performance historique que détient déjà Rafael Nadal, mais qu'il peut améliorer à nouveau : l'Espagnol a remporté l'an dernier son 13e titre à Roland-Garros, du jamais vu pour un joueur dans un même tournoi du Grand Chelem. A titre de comparaison, Novak Djokovic compte neuf titres à l'Open d'Australie et Roger Federer en totalise huit à Wimbledon. Un 14e titre pour l'Espagnol viendrait renforcer un peu plus sa mainmise Porte d'Auteuil, et en ferait un record encore plus difficilement atteignable à l'avenir.

Le plus âgé à triompher à Roland-Garros à 35 ans

Si le duel des trentenaires tourne à l'avantage de Rafael Nadal ce vendredi, l'Espagnol pourrait devenir le joueur le plus âgé à triompher aux Internationaux de France à 35 ans et 10 jours, dimanche. Il détrônerait son compatriote Andres Gimeno, vainqueur de Roland-Garros en 1972 à l'âge de 34 ans et 10 mois. Et qui sait si le Majorquin en aura encore sous la pédale dans les années à venir...

La plus grande amplitude entre le premier et le dernier titre

Pour refermer la boucle des records en pagaille, Rafael Nadal peut remporter en 2021 le tournoi de Roland-Garros 16 ans après avoir soulevé sa première Coupe des Mousquetaires sur la terre battue parisienne, en 2005. Il s'agirait de la plus grande amplitude temporelle entre le premier et le dernier titre dans un Majeur, tous Grands Chelems confondus. C'est encore un Australien du début de l'ère Open, Ken Rosewall, qui détient ce record avec un écart de 15 ans entre son premier et son dernier sacre.

La demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal est donc plus importante que le simple fait de jouer le dernier carré d'un Grand Chelem. C'est l'un des ultimes grands rendez-vous entre ces deux hommes pour marquer encore un peu plus l'histoire du tennis. Et Rafael Nadal a l'occasion de revenir à égalité dans ses confrontations directes avec Novak Djokovic. Le décor est planté, aux acteurs de briller !