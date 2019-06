Tennis : l'Australienne Ashleigh Barty remporte Roland-Garros aux dépens de la Tchèque Marketa Vondrousova

Dans un tournoi féminin de Roland-Garros qui a été un peu fou, avec moult surprises tout au long de la quinzaine, la logique a en revanche été respectée en finale. L'Australienne Ashleigh Barty, tête de série n°8, a pris le dessus sur la Tchèque Marketa Vondrousova, 38ème au classement WTA, samedi, en deux petits sets et à peine plus d'une heure de jeu (6-1, 6-3 en 1h10'). Il s'agit du premier titre en Grand Chelem pour l'Aussie, âgée de 23 ans, qui ne comptait à son palmarès que quatre titres en simple, dont le tournoi de Miami, en mars dernier. Mais ces quatre titres avaient été acquis sur dur ou sur gazon, et la voir triompher, samedi, sur la terre battue parisienne, est tout de même inattendu.