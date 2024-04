Tennis : Casper Ruud bat Novak Djokovic et rejoint Tsitsipas en finale à Monte-Carlo

Casper Ruud, double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023), a dominé samedi le N.1 mondial Novak Djokovic 6-4, 1-6, 6-4 et s'est ainsi qualifié pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo où il affrontera Stefanos Tsistipas. "Je ne pouvais que très bien jouer sinon je savais que ce serait impossible de gagner. J'ai eu la chance de gagner le premier set, surtout que je ne lui avais jamais pris le moindre set jusque-là", a commenté le Norvégien de 25 ans. "Grâce à ça, même après la perte du deuxième set je savais que je pouvais quand même gagner", a-t-il expliqué.

Seconde finale de Masters 1000 pour Ruud

Effectivement, en cinq rencontres jusque-là, la dernière en finale de Roland-Garros l'an dernier, Djokovic avait toujours gagné et n'avait même jamais perdu le moindre set contre Ruud. Le Norvégien de 25 ans, qui a également joué la finale de l'US Open en 2023, avait pour meilleur résultat à Monte-Carlo une demi-finale perdue contre Andrey Rublev en 2021. Il jouera sa seconde finale de Masters 1000 après celle perdue à Miami en 2022. Djokovic a commencé la rencontre en laissant échapper sa mise en jeu. Un échange de breaks en milieu de set n'y a rien changé, Ruud a conservé l'avantage jusqu'au bout.

En début de deuxième manche, Djokovic a laissé apparaître des signes de fatigue: il soufflait comme un bœuf au changement de côté et, entre les échanges, recherchait l'ombre qui, petit à petit grignotait le court. Et tandis que la température est nettement descendue, Djokovic a dominé le deuxième set de la tête et des épaules, en profitant des largesses de son adversaire, dont plusieurs doubles fautes cruciales. Contre toute attente, et tandis que la fraîcheur de fin de journée commençait d'envelopper le court, le vent a de nouveau tourné et c'est Ruud qui s'est échappé 3-0.

Mais, avec l'aide du public qui s'est mis à le soutenir parfois bruyamment, Djokovic a recollé à 4-4. Le Serbe a servi à 4-5 pour rester dans la partie mais n'a pu que concéder une dernière fois sa mise en jeu et le match. Avant d'affronter Tsitsipas, "je vais essayer de passer une bonne nuit et d'être aussi prêt que possible pour la finale", a assuré Ruud.