Températures, repas, environnement... Faut-il continuer le sport pendant l'été ?

Faut-il continuer le sport quand il fait chaud ? La saison estivale est arrivée, et avec elle, les grosses chaleurs. Pendant l'été, les sportifs sont de sortie et envahissent les parcs, les terrains et les infrastructures de sport. Mais avec le réchauffement climatique, les températures durant cette saison grimpent de plus en plus. En 2022, la France a connu plusieurs jours à plus de 40 degrés. Avec une telle chaleur, est-il raisonnable de faire une activité physique ? Pour répondre à la question, le docteur Jean-Marc Sène et le coach sportif Akim Ben Mzakar étaient les invités de l'émission Bienfait pour vous.

Contraintes cardiaques et respiratoires

Pour le médecin du sport, la chaleur est une contrainte supplémentaire pour l'activité physique. "Lorsque l'on fait du sport, on va faire des contractions musculaires et donc on va créer de la chaleur. Celle-ci doit être évacuée. Et s'il fait trop chaud, on a du mal à l'évacuer. C'est donc une contrainte supplémentaire cardiaque ou même respiratoire", détaille-t-il au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Le but est donc de faire une activité plus modérée. "L'intérêt de l'activité physique modérée, pour la santé, c'est qu'on est en aisance. On transpire un peu, mais on est encore capable de parler. Un seul mot clé : le plaisir", souligne Jean-Marc Sène. Mais concrètement, une baisse de l'activité physique peut-elle engendrer de la perte musculaire ou des conséquences sur le corps ? "C'est vrai qu'au bout de trois semaines, les effets de l'entraînement disparaissent assez vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça revient vite aussi", affirme le médecin.

Éviter la pratique sportive à jeun

Pendant l'été, avec les grosses chaleurs, il est parfois difficile de manger des plats lourds. Certains sportifs préfèrent donc pratiquer du sport à jeun, et ce malgré les températures. Une méthode à risque comme l'explique Jean-Marc Sène. "L'intérêt de faire un effort à jeun, c'est d'aller plus vite puiser dans les graisses. Alors là, c'est vrai qu'il y a un avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'en plus d'aller puiser dans les graisses, on va puiser un peu dans le muscle. Si on le fait beaucoup, ce n'est pas terrible", alerte-t-il au micro d'Europe 1. De plus, il prévient qu'il faut être habitué à le faire, sinon cela peut être dangereux pour le corps.

"Utiliser l'environnement comme source"

En été, les touristes privilégient régulièrement les vacances à la mer. Pour le coach Akim Ben Mzakar, cela peut représenter un avantage dans les séances. "Je suis fan d'utiliser l'environnement comme source, comme salle de sport. À la mer, il y a une chose excessivement efficace. Vous allez dans l'eau, à hauteur de genoux, et vous faites une marche active. C'est-à-dire que vous allez longer la côte avec un rythme plutôt actif", explique-t-il. Il précise qu'il faut être capable de parler sans être trop essoufflé, ce qui signifie un bon rythme.

"L'eau va émettre une résistance naturelle, le sable, de son côté, une instabilité naturelle. Cela va donc travailler votre équilibre. Et un petit avantage, lorsque vous avez trop chaud, vous n'avez plus qu'à sauter à l'eau", détaille le coach sportif.

Pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine chez eux, il est possible de mettre en pratique plusieurs exercices pour se maintenir en forme durant l'été. "Si votre bassin ne vous permet pas de faire des allers-retours, vous pouvez toujours vous maintenir au bord de l'eau et effectuer des mouvements de battements de jambes. Vous serrez les abdos, les fessiers et vous mettez un petit chrono pendant 30 secondes", précise Akim Ben Mzakar. Cela permet de faire du renforcement musculaire.

Par ailleurs, il est aussi possible de travailler les bras et le haut du corps, même avec un petit bassin comme l'explique le coach sportif. "Il suffit d'acheter un élastique de résistance en grande surface, de l'attacher au niveau de la hanche et de le relier au petit escalier de la piscine. Avec une balle coincée entre les jambes, qui permet de vous maintenir en hauteur, vous pouvez donc nager sur place puisque l'élastique vous retient", raconte-t-il au micro d'Europe 1. En attendant, vous pouvez commencer dès ce mercredi soir à la fête de la musique sur les pistes de danse.