Chaleur : trois conseils pour rester au frais chez soi

Un an après un été 2022 marqué par de multiples épisodes de chaleur, les Français font de nouveau face à températures élevées, alors que l'été pointe le bout de son nez. Pour certains, cette période de l'année est un calvaire à vivre chez soi. Dans l'émission Bienfait pour vous, Yann Lasnier, délégué général des Petits frères des pauvres, et Laurent Bernard, cofondateur d'Ecojoko, spécialiste des économies d'énergie, partagent quelques astuces pour aider à ramener un peu de frais dans son domicile, sans utiliser de climatisation.

Fermer les volets (avec parcimonie)

Yann Lasnier commence avec un conseil basique qui est d'éviter de faire entrer la chaleur dans son logement. Le meilleur moyen de limiter la température est de "fermer ses volets et aérer aux bons moments". Mais il faut le faire avec parcimonie, insiste-t-il. "La lumière, c'est important aussi pour le moral", souligne-t-il, prenant l'exemple des types de volets installés en Italie et aussi dans le sud de la France. "Les volets oscillo-battants ont les capacités de pouvoir ouvrir en mode persienne. Dans nos grandes villes, on voit rarement ce type de fermeture", note le délégué général des Petits frères des pauvres.

Disposer des choses fraîches devant son ventilateur

Pour celles et ceux qui possèdent un ventilateur, placer un objet ou quelque chose de froid devant est un moyen simple de le rendre plus efficace. Cela peut se faire par exemple avec du linge mouillée, mais aussi une bouteille d'eau gelée, rapporte Laurent Bernard, qui ajoute qu'un ventilateur consomme 30 fois moins qu'un climatiseur.

Penser à la végétation

Aussi, pour bien s'isoler chez soi, la cofondateur d'Ecojoko évoque l'utilisation de la végétation. "Les arbres, les plantes, cela dépend si vous avez un appartement ou une maison", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Un arbre vraiment mature va protéger du soleil sur l'ombre et l'évaporation. C'est l'équivalent de cinq climatiseurs", précise Laurent Bernard. La végétalisation peut donc être un bon moyen pour lutter contre la chaleur de son domicile.