Élue et entraîneuse de basket : "Autour du terrain, je ne suis plus députée, je suis la coach"

INTERVIEW

Au micro d'Europe 1, Annaïg Le Meur, députée LREM, espère un "beau spectacle" et une "démonstration d'excellence" lors de l'opposition entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets. Pour la première fois vendredi, un match de NBA se déroule sur le territoire français.

"Les français aiment beaucoup [le basket] et pratiquent à tout niveau", se félicite l'élue du Finistère. À tout niveau… jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ça n'est un secret pour personne dans l'hémicycle : Annaïg Le Meur cumule les casquettes de députée LREM du Finistère et de coach d'une équipe de filles à Quimper. Une passion qui l'a conduite à créer une équipe de basket à l'Assemblée nationale avec ses collègues : "C'est une première. On avait déjà une équipe de rugby et une équipe de foot. Mes collègues savent très bien où me trouver pour participer à ce nouveau projet de basket", s'amuse-t-elle.

Issue d'une famille de basketteurs

"J'ai eu la chance d'avoir un parcours de basket où je me suis épanouie. Je souhaite cela a tout le monde. Je paye un peu ma dette vis-à-vis de la société et du basket." Issue d'une famille de sportifs, avec un père joueur et président d'un club de basket, Annaïg Le Meur évoque de son activité d'entraineuse avec une sorte de reconnaissance. "Quand je suis autour d'un terrain je ne suis plus madame la députée, je suis la coach et j'adore ça !"

La députée-coach avoue elle-même que ses expériences politiques et sportives se sont nourries l'une de l'autre. Le basket lui a ainsi donné un "esprit d'entraide", la "reconnaissance de la valeur d'autrui" ou encore l'acceptation de la défaite.

Un match sportif, un autre politique

Au moment de parler de son "prochain match", Annaïg Le Meur s'attarde d'abord sur le prochain rendez-vous de l'UJAP Quimper en Pro B, la deuxième division nationale de basket. Une "très belle équipe, avec Laurent Foirest qui est l'assistant de l'équipe de France". Ce n'est que dans un second temps qu'elle évoque "un autre match pour [sa] ville" : les élections municipales de mars prochain.