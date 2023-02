Ski de bosses : Perrine Laffont renoue avec la victoire à trois semaines des Mondiaux

Perrine Lafont revient au sommet des bosses. Quatre fois deuxième et deux fois deuxième cet hiver avant de se rendre à Deer Valley (Utah), Perrine Laffont a retrouvé l'ivresse d'une victoire en Coupe du monde qui lui échappait pour l'instant cette saison. Troisième jeudi soir en bosses simple derrière l'Australienne Jakara Anthony, championne olympique en titre, et l'Américaine Jaelin Kauf, argentée olympique en 2022, Laffont a battu Kauf deux jours plus tard en finale des bosses parallèle, pour signer la 27e victoire de sa carrière (pour 91 départs).

Ce succès permet à la Pyrénéenne de 24 ans de revenir à 14 points d'Anthony au classement général de la Coupe du monde de bosses, à trois épreuves de la fin de la saison. La prochaine, un parallèle à Chiesa in Valmalenco (Italie) sera l'occasion de prendre la tête et d'emmagasiner de la confiance avant les Mondiaux de Bakuriani (19 février-5 mars). En Géorgie, le week-end du 25-26 février, Laffont visera un quatrième titre mondial après ceux décrochés en parallèle (2017 et 2019) et en simple (2021).

Chez les hommes, Ben Cavet a signé son deuxième podium de la saison, troisième des bosses simple derrière l'Australien Matt Graham et le Canadien Mikael Kingsbury.

>> LIRE AUSSI - Ski alpin : Clément Noël débloque le compteur de la France à Schladming

Première pour Surget en snowboardcross

À 23 ans, Merlin Surget a remporté sa première épreuve en Coupe du monde, à Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites italiennes. Un succès qui arrive à point nommé pour Surget, pour la dernière épreuve avant les Mondiaux de Bakuriani. En finale de nuit à Cortina, Surget a devancé l'Américain Jake Vedder et un autre Français, Léo Le Blé Jacques. C'est la deuxième victoire de l'hiver pour les snowboarders français en cross, après Loan Bozzolo à Cervinia (Italie) mi-décembre.

Chez les femmes, Chloé Trespeuch est montée sur son quatrième podium en autant de courses disputées cet hiver. Elle a dû se contenter de la 3e place à Cortina derrière la Britannique Charlotte Bankes et l'Américaine Faye Gulini, après une victoire à Cervinia, une deuxième place aux Deux-Alpes et une troisième place à Cervinia.

>> LIRE ÉGALEMENT - Ski Alpin : la géante Manuela Shiffrin dépasse Lindsey Vonn et fond sur Ingemar Stenmark

Les fondeurs autour du podium

Pour la dernière étape de Coupe du monde de ski de fond avant les Mondiaux-2023 de ski nordique à Planica en Slovénie (23 février-5 mars), les Français ont tourné pendant tout le week-end autour du podium à Toblach (nord de l'Italie), sans jamais réussir à monter dessus.

Dans une forme exceptionnelle depuis plusieurs semaines, Richard Jouve a été plus en retrait en sprint individuel libre, éliminé en quarts de finale, tout comme Jules Chappaz. Renaud Jay a passé un tour de plus, mais s'est arrêté en demies. Seul Français en finale, Lucas Chanavat a terminé à la cinquième place. En relais dimanche, Clément Parisse, Hugo Lapalus, Jules Lapierre et Jouve (4x7,5 km) ont pris la 7e place.

Sur le 10 kilomètres en style libre, Lapalus a pris la huitième place, premier non Norvégien d'une course remportée par Paal Goldberg, devant Simen Krüger et Johannes Klaebo. Deuxième la semaine dernière aux Rousses, Delphine Claudel a confirmé qu'elle faisait partie des meilleures fondeuses en style libre du moment, avec une sixième place à une petite dizaine de secondes du podium. À 26 ans, elle tentera d'apporter au ski de fond féminin français une première médaille en grands championnats, avec un 10 km libre prévu le mardi 28 février à Planica.

Laurent Muhlethaler et Mattéo Baud ont intégré le top 10 en combiné nordique à Oberstdorf (Allemagne), une 6e place pour Muhlethaler samedi et une 10e place pour Baud dimanche. En saut à skis, Joséphine Pagnier a pris la 9e place à Willingen (Allemagne), dans un concours marqué par la lourde chute à la réception du saut de la Finlandaise Jenny Rautionaho.