Ski alpin : «Il a fait une course tellement belle», Luc Alphand félicite Cyprien Sarrazin pour son doublé

Le Français Cyprien Sarrazin a réalisé un exceptionnel doublé en remportant samedi la seconde descente de Kitzbühel, au lendemain d'un premier sacre sur la mythique Streif, avec une avance de près d'une seconde sur ses concurrents, dont le Suisse Marco Odermatt. À 29 ans, Cyprien Sarrazin devient le huitième skieur à remporter la descente de Kitzbühel deux fois sur un même week-end et rejoint des légendes de la discipline comme le Suisse Beat Feuz (2021), le Français Luc Alphand (1995) ou l'Autrichien Karl Schranz (1972).

Interrogé sur cette victoire, Luc Alphand ne cache pas son émotion d'avoir enfin trouvé un successeur, 29 ans après son exploit. "Elle est magique cette course, parce que, quand on voit le départ de Marco Odermatt, il fait une performance quasi-imbattable. Il a même un cri de victoire", explique au micro d'Europe 1, l'ancien skieur.

Un hiver qui réserve encore des surprises ?

"Marco Odermatt se dit que c'est impossible que quelqu'un aille plus vite. Et là, notre magicien du jour" entre en jeu, poursuit Luc Alphand. "Il a fait une course tellement belle. Il y a de l'engagement, il y a une grosse prise de risque et du support technique", souligne le Français vainqueur en 1995.

Et pour l'ancien athlète, l'hiver réserverait encore quelques surprises. "C'est une belle histoire et ce n'est pas fini. Parce que je pense que ce combat, il va durer jusqu'à la fin de la saison. Il pourra essayer de gagner peut-être le petit globe de la spécialité, ça peut être un hiver absolument incroyable", conclut Luc Alphand.