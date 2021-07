"See you soon" : le sélectionneur de la Hongrie invite Ronaldo, Mbappé et Neuer à la plage

Malgré l'échec de son équipe, Marco Rossi ne manque pas d'humour. Vendredi, sur son compte Instagram, le sélectionneur de l'équipe de Hongrie a invité Kylian Mbappé, Manuel Neuer et Cristiano Ronaldo à le rejoindre... à la plage. "À bientôt sur la plage", écrit-il, accompagnant son message d'un photomontage le montrant au bord de l'eau, accueillant les trois stars, chacune munie d'une valise à roulettes.

Groupe de la mort

Car si, contrairement aux Hongrois, la France, l'Allemagne et le Portugal se sont tous extirpés, non sans peine, du "groupe de la mort", les trois équipes ont toutes été éliminées en huitième de finale, respectivement contre la Suisse, l'Angleterre, et la Belgique. Dans un groupe F très relevé, la Hongrie, elle, a séduit par son courage, en accrochant le nul contre la France et l'Allemagne. Ce qui ne l'a pas empêché de terminer à la quatrième place.