Saint-Étienne s'enfonce, Sochaux nouveau dauphin : ce qu'il faut retenir de la 16e journée de Ligue 2

Le Havre a réussi sa reprise dans le championnat de France de Ligue 2 en battant lundi Bordeaux 1 à 0 au stade Océane et s'envole au classement avec 35 points, soit cinq d'avance sur Sochaux, nouveau deuxième, qui a battu Rodez sur le même score. Bordeaux, qui reste à 28 points, recule au troisième rang, deux points devant Grenoble qui s'est incliné à Quevilly-Rouen 2-0.

Le match, heurté de bout en bout, s'est donc conclu sur la victoire des Havrais qui, même étriquée, leur assure d'entamer la deuxième partie de la saison du bon pied. Les Girondins perdent eux gros en cédant la 2e place aux Sochaliens qui ont attendu la 73e minutes pour ouvrir le score par leur avant-centre Aldo Kalulu face à une équipe de Rodez opiniâtre.

Carton pour Dijon

Le gros score de la soirée est revenu à Dijon qui a écrasé le Stade lavallois 5-0, grâce notamment à un doublé de Bryan Soumaré (30e, 88e) et un but contre son camp de Pierrick Cros. Les Bourguignons s'extirpent ainsi de la zone de relégation en passant 16e.

Une autre mauvaise affaire de la soirée est au passif de Caen qui s'est incliné 1-0 à Bastia en encaissant un but de Yohan Bai dans les dernières minutes de la rencontre et juste avant que celui-ci ne soit exclu dans le temps additionnel. Les Caennais se retrouvent 7e au classement à 12 points de leurs voisins haut-normands.

Saint-Etienne battu

Saint-Etienne a de son côté poursuivi son chemin de croix en s'inclinant 2 à 1 sur la pelouse du FC Annecy et reste bloqué à la 20e et dernière place.

Comme souvent cette saison, les Stéphanois ont eu du retard à l'allumage, à l'inverse du FCA qui ne s'est pas fait prier pour punir une défense fébrile. Sur un premier débordement suivi d'un centre tendu, Moïse Sahi Dion a surgi pour marquer d'une talonnade à la Madjer (2e). Sonnés mais pas abattus, les Verts ont poussé mais ont cruellement manqué de réalisme (Moueffek à la 13e, Lobry à la 33e et Wadji à la 40e).

Sur leur pelouse du Parc des Sports, les Annéciens ont doublé la mise cinq minutes à peine après la reprise en profitant là encore des largesses de la défense adverse. Sahi Dion, lancé à la limite du hors-jeu, a marqué en deux temps après que sa frappe puissante a été repoussée par le gardien stéphanois Matthieu Dreyer.

Sur une pelouse en mauvais état et sous une pluie battante, les Verts ont quand même pu réduire la marque grâce à Léo Pétrot. Avec 19 points, Annecy met Saint-Etienne à huit points et remonte à la 15e place, avec quatre points d'avance sur les premier relégable, Nîmes et Rodez.