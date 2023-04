«Sa place est ici» : une star du FC Barcelone sort du silence et appelle au retour de Lionel Messi en Espagne

L'attaquant polonais Robert Lewandowski a déclaré mardi lors d'un événement caritatif qu'il "espère jouer" avec la star argentine du Paris Saint-Germain et ex-star du Barça Lionel Messi la saison prochaine en Catalogne. "Messi appartient au Barça, et s'il revient, ce serait quelque chose d'incroyable", a assuré l'attaquant du Barça.

"On sait que sa place est ici, à Barcelone. Je ne sais pas ce qu'il se passera, mais j'espère que la saison prochaine, on pourra jouer ensemble", a ajouté le goleador polonais. L'attaquant de 35 ans, tout frais champion du monde avec l'Argentine en décembre au Qatar, avait quitté le Barça en août 2021 car le club n'avait plus la capacité financière de prolonger son contrat. Son engagement avec le PSG, lui, prendra fin le 30 juin prochain.

Messi scandé au Camp Nou

Et alors que les supporters parisiens sifflent Messi depuis plusieurs matches, le club blaugrana lui tend les bras : mercredi, lors du clasico perdu 4-0 face au Real Madrid en demi-finale retour de Coupe du Roi, et lundi soir, pour la 28e journée de Liga contre Gérone (0-0), le Camp Nou a à chaque fois scandé "Messi, Messi !" à la dixième minute, ancien numéro du joueur durant ses années barcelonaises.

"Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Le respect que l'on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l'on a à faire, Messi fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il se passera dans le futur, on ne sait jamais", a déclaré Mateu Alemany, directeur du département football du club blaugrana, au micro de la télévision espagnole avant le coup d'envoi du clasico, mercredi soir.

Pour sa première saison en Catalogne, Lewandowski est actuellement le meilleur buteur du FC Barcelone cette saison, et le meilleur buteur du championnat d'Espagne. Lionel Messi, qui avait joué toute sa carrière professionnelle au Barça avant de le quitter à l'été 2021, est toujours le meilleur buteur de l'histoire du club.