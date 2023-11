Rugby : un mois après la désillusion en Coupe du monde, Antoine Dupont est de retour avec Toulouse

C'était l'événement du jour à Ernest Vallon, l'enceinte du Stade Toulousain, le retour d'Antoine Dupont avec son équipe, un mois après la douloureuse élimination en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud. Plusieurs heures avant l'entame de la rencontre contre Perpignan, le public rouge et noir trépignait déjà d'impatience à l'idée de revoir sa star fouler la pelouse.

"Il reste le meilleur joueur du monde"

"On est très content de leur retour, en particulier celui d'Antoine Dupont parce que c'est quand même le joueur phare du Stade Toulousain. On attend surtout l'ambiance qu'il va y avoir quand on va scander son nom. On attend surtout ça", confie un supporter toulousain. Pour cette supportrice rouge et noir, "ça fait du bien de revoir notre petit Dupont en forme".

Un accueil chaleureux lui a même été réservé lors de l'annonce des compositions dans le stade. Mais c'est bien lors de son entrée en jeu à la 46e minute que le public toulousain a célébré son maître à jouer. Pour cette reprise en championnat, Antoine Dupont a évolué sans casque. Une entrée convaincante pour ce supporter : "je pense qu'il a quand même fait un petit peu la différence sur les duels, parce qu'on voit quand même la différence avec un international et il reste le meilleur joueur du monde".

Le capitaine des Bleus et du Stade Toulousain a pu savourer pleinement son retour à la compétition, ils se sont imposés 43 à 34 contre Perpignan.