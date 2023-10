Rugby : l'avenir du XV de France après la désillusion face aux Sud-Africains

Après la désillusion, place aux questions. Les joueurs du XV de France, qui ont perdu en quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud, se retrouveront pour le tournoi des VI Nations, début 2024.

Galthié garde la tête du groupe

Du côté de l’encadrement, Fabien Galthié a été confirmé lundi par le président de la Fédération. Un Galthié qui dès dimanche soir se projetait sur la suite. "J'ai un contrat qui court jusqu'à juin 2028. Le premier match du tournoi des VI Nations sera face à l'Irlande à Marseille et les joueurs vont continuer à jouer, à se développer", lance-t-il.

Le staff profondément modifié

En revanche, le staff va être profondément modifié. Trois adjoints s’en vont et seront remplacés par Laurent Sempéré, qui s’occupera des avants et Patrick Arlettaz, de l’attaque.

Quelques joueurs sur le départ

Du côté des joueurs, deux cadres, Romain Taofifenua et Uini Atonio ont déjà annoncé leur retraite et plusieurs trentenaires s’interrogent à l’image de Jonathan Danty. "C'est une discussion que je vais avoir avec le staff mais c'est vrai que derrière, ça pousse fort. Moi, j'ai 31 ans, forcément, les échéances les plus importantes sont les Coupes du monde. Si le XV de France veut travailler sur une période de quatre ans, c'est sûr que je n'en ferai pas partie", admet-il.

Quatre ans c’est long, confirme Grégory Aldritt. Mais la plupart des titulaires dimanche sont encore dans la fleur de l’âge, à l’image du capitaine Antoine Dupont, 26 ans. Le réservoir tricolore n’a jamais semblé si profond avec notamment une génération des moins de 20 ans, fraîchement sacrée championne du monde.