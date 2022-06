Rugby : un derby Toulouse-Castres pour une place en finale de Top 14

Les demi-finales du Top 14 démarrent ce vendredi soir. À 21h05, Castres, leader à la fin de la saison régulière, affronte Toulouse, le champion de France en titre. Et le hasard fait parfois bien les choses, puisque c’est Nice, l’Allianz Riviera qui accueillera ces deux matches. Nice, plutôt épargnée par la canicule, ce qui devrait satisfaire les prétendants au bouclier de Brennus.

Une grande fête du rugby prévue à Nice

27 degrés, c’est la température attendue vendredi au coup d’envoi de Castres-Toulouse. Chaud mais respirable, d’autant que la programmation du match va sans doute aider les deux clubs, comme l'explique l’entraineur du CO Pierre-Henry Broncan. "De jouer à 21 heures, c'est sans doute une bonne chose. La chaleur sera un peu moins étouffante. Même si c'est un terrain qui est assez dur (une pelouse hybride), où on peut avoir de la fatigue musculaire plus rapidement que sur un terrain en herbe naturelle."

Autre bonne nouvelle, le retour d’un stade plein ou presque à l’Allianz Riviera, un stade de 36.000 places, après des phases finales 2021 jouées avec des jauges. Le talonneur du Stade Toulousain Julien Marchand en salive d’avance. "C'est évidemment ça le plus intéressant. C'est vrai que venir dans les stades où il y avait 1.000, 5.000, 10.000 spectateurs... Alors on est très heureux et c'est surtout ça qui nous remplit de joie", affirme l'international au micro d'Europe 1.

Une grande fête du rugby se prépare donc ici, tout autour de l’Allianz Riviera, avec de nombreuses animations, des concerts. Un village Top 14 a même été installé sur la promenade des Anglais pour l'occasion, ouvert de 10h à 20h pendant ces deux jours. Une ambiance festive et conviviale, promet René Bouscatel, le président de la Ligue Nationale de rugby.